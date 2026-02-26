Орбан обратился с открытым письмом к Зеленскому

https://sputnik-georgia.ru/20260226/orban-obratilsya-s-otkrytym-pismom-k-zelenskomu-297343248.html

Венгерский премьер в очередной раз указал, что действия украинских властей провоцируют энергетический кризис в Венгрии 26.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Владимир Зеленский пытается втянуть Будапешт в конфликт на Украине.Открытое письмо в адрес Зеленского венгерский премьер опубликовал на своей странице в соцсети Х.По его словам, Венгрия видит скоординированные усилия со стороны Зеленского, Брюсселя и венгерской оппозиции по формированию в стране правительства, ориентированного на поддержку Украины.Кроме того, в своем письме Орбан упомянул о блокировке Киевом поставок в страну углеводородов по нефтепроводу "Дружба", который "имеет решающее значение для энергоснабжения Венгрии".Украина 27 января остановила подачу нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию, мотивировав свои действия технической неисправностью нефтепровода. Однако в Будапеште уверены, что такое решение носит исключительно политический характер. В ответ на остановку транзита нефти Венгрия прекратила поставки Украине дизтоплива и предупредила о возможной остановке подачи аварийной электроэнергии, если Киев не возобновит работу нефтепровода.23 февраля на заседании совета глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза Венгрия заблокировала выделение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро в связи с отказом Киева возобновить поставки в страну нефти по нефтепроводу "Дружба".В официальном послании президенту Евросовета Антониу Коште Орбан подчеркнул, что Венгрия не примет ни одного решения в пользу Украины до тех пор, пока ситуация с поставками нефти в республику не разрешится.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

