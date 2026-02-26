https://sputnik-georgia.ru/20260226/podpolnyy-molochnyy-tsekh-vyyavili-v-gruzii-297346559.html
Подпольный молочный цех выявили в Грузии
Подпольный молочный цех выявили в Грузии
Sputnik Грузия
26.02.2026
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Национальное агентство продовольствия выявило незарегистрированное предприятие по переработке молока в Хашурском районе Шида-Картли, сообщили в пресс-службе агентства. Частный предприниматель производил сыр для дальнейшей продажи, грубо нарушая санитарно-гигиенические требования, без регистрации в реестре. Предприниматель и работник предприятия были оштрафованы за выявленные нарушения, а производственный процесс приостановлен. Национальное агентство продовольствия призывает предпринимателей не производить и/или перерабатывать продукты животного происхождения без регистрации, а также соблюдать требования безопасности пищевых продуктов. С начала года в Тбилиси и регионах выявлено несколько подобных нарушений на предприятиях молочной и мясной продукции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
