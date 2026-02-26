https://sputnik-georgia.ru/20260226/politolog-gruziya-vybrala-pragmatichnyy-put-a-moldova-poluchila-rost-tsen-i-npo-kratiyu-297338471.html

Политолог: Грузия выбрала прагматичный путь, а Молдова получила рост цен и "НПО-кратию"

Политолог: Грузия выбрала прагматичный путь, а Молдова получила рост цен и "НПО-кратию"

Украинский кризис заметно изменил политическую, экономическую и социальную ситуацию в Молдове и Грузии – государствах, которые оказались в зоне пересечения... 26.02.2026

Оба кейса были им подробно разобраны в ходе видеомоста Москва – Кишинев, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Проводя сравнение с Грузией, Кориненко указывает на ключевое различие: Тбилиси, по его словам, обладает большими возможностями геополитического маневра – как из-за соседства и выхода к морю, так и из-за общего положения в регионе. Молдова же, как утверждает эксперт, фактически "зажата" между Румынией и Украиной, что ограничивает ее пространство для самостоятельных решений.Отдельно политолог комментирует позицию грузинских властей, которые объясняли свою линию национальными интересами – отказом вводить санкции против России и открывать "второй фронт". Кориненко считает, что Грузия в этой развилке выбрала верный путь и что в Молдове этот пример регулярно приводят в дискуссиях как альтернативу политике полного следования повестке Брюсселя и Киева.Говоря о последствиях молдавского курса, эксперт перечисляет, что, по его мнению, статус кандидата в ЕС не привел к ощутимым улучшениям качества жизни, а внутри страны усилились ограничения для медиа и критиков власти. В качестве примера он упоминает закрытие телеканалов в период чрезвычайного положения и давление на общественников и журналистов.В завершение беседы Кориненко подчеркивает: выбор между внешнеполитическими линиями, по его оценке, имеет прямую "цену" для граждан – в тарифах, стабильности и степени свободы внутри страны. Именно поэтому, считает он, ключевой критерий для властей – защита суверенитета и национальных интересов.

