Политолог: Молдова пошла по пути ЕС – и заплатила за это экономикой и свободой
Политолог: Молдова пошла по пути ЕС – и заплатила за это экономикой и свободой
Тбилиси сделал ставку на национальные интересы – отказался вводить санкции против России и открывать "второй фронт", несмотря на давление и критику со стороны... 26.02.2026, Sputnik Грузия
Об этом он заявил в ходе видеомоста Москва – Кишинев, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Кишинев, по оценке Кориненко, пошел другим путем – "в контексте Брюсселя". Взамен Молдова получила статус кандидата в ЕС, который, как утверждает политолог, не дал ни экономического роста, ни повышения уровня жизни."Что мы получили? Абсолютно ничего", – говорит он.Эксперт также заявляет о закрытии телеканалов, давлении на журналистов и общественников, запрете партий и усилении роли НПО в управлении страной. По его словам, власть в Молдове фактически перешла к представителям неправительственного сектора, а решения принимаются в логике грантовой политики, а не национальной стратегии.Отдельно Кориненко подчеркивает экономические последствия: рост внешнего долга, слабую динамику ВВП и резкое повышение тарифов после отказа от прежних энергетических схем.В финале он формулирует прямой тезис: если Грузия готова повторить молдавский путь – с ростом коммунальных платежей и жесткой внутренней политикой, – стоит внимательно посмотреть на результаты, которые уже получила Молдова.
14:31 26.02.2026 (обновлено: 14:57 26.02.2026)
Тбилиси сделал ставку на национальные интересы – отказался вводить санкции против России и открывать "второй фронт", несмотря на давление и критику со стороны Евросоюза. Этот курс – прагматичный и суверенный, считает молдавский политолог и историк Александр Кориненко
Кишинев, по оценке Кориненко, пошел другим путем – "в контексте Брюсселя". Взамен Молдова получила статус кандидата в ЕС, который, как утверждает политолог, не дал ни экономического роста, ни повышения уровня жизни.
"Что мы получили? Абсолютно ничего", – говорит он.
Эксперт также заявляет о закрытии телеканалов, давлении на журналистов и общественников, запрете партий и усилении роли НПО в управлении страной. По его словам, власть в Молдове фактически перешла к представителям неправительственного сектора, а решения принимаются в логике грантовой политики, а не национальной стратегии.
Отдельно Кориненко подчеркивает экономические последствия: рост внешнего долга, слабую динамику ВВП и резкое повышение тарифов после отказа от прежних энергетических схем.
В финале он формулирует прямой тезис: если Грузия готова повторить молдавский путь – с ростом коммунальных платежей и жесткой внутренней политикой, – стоит внимательно посмотреть на результаты, которые уже получила Молдова.