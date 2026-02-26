https://sputnik-georgia.ru/20260226/posol-gruzii-prisutstvovala-na-rekordnoy-rechi-trampa-v-kongresse-ssha-297334930.html

Посол Грузии присутствовала на рекордной речи Трампа в Конгрессе США

Посол Грузии присутствовала на рекордной речи Трампа в Конгрессе США

Речь Трампа стала одной из самых продолжительных в современной истории США – она длилась 1 час 47 минут, побив предыдущий рекорд марта 2025 года 26.02.2026

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Посол Грузии в США Тамар Талиашвили присутствовала на ежегодном обращении президента США Дональда Трампа "О положении страны" (State of the Union) к Конгрессу, говорится в сообщении на сайте посольства. Трамп выступил перед обеими палатами Конгресса, подводя итоги экономических и социальных реформ, проведенных за прошлый год, а также затронул вопросы внешней политики. "В ходе выступления президент США наградил шестерых человек различными военными медалями за особые заслуги. Также Трамп почтил память Чарли Кирка", – говорится в сообщении на сайте посольства. Речь Трампа стала одной из самых продолжительных в современной истории США – она длилась 1 час 47 минут, побив предыдущий рекорд марта 2025 года. Второе ежегодное выступление президента после начала его второго срока продлилось на восемь минут дольше, чем предыдущее, хотя первое формально не считалось полным обращением о положении страны, так как с момента инаугурации прошел всего месяц. Обращение о положении страны – это ежегодное послание президента конгрессу США, предусмотренное Конституцией. В нем глава государства подводит итоги года, оценивает ситуацию в стране и обозначает основные приоритеты и инициативы своей администрации. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая 2024 года на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. Власти Грузии неоднократно заявляли о необходимости перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа. В частности, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о готовности Грузии подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

