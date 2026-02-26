https://sputnik-georgia.ru/20260226/rossiyskaya-aviakompaniya-otkryla-prodazhu-na-reysy-batumi-novosibirsk-297345827.html

Российская авиакомпания открыла продажу на рейсы Батуми-Новосибирск

Рейсы из столицы Сибири запланированы по понедельникам и четвергам, обратные вылеты – по средам и воскресеньям 26.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Российская авиакомпания Red Wings открыла продажи билетов на новое прямое направление Новосибирск-Батуми, сообщили в пресс-службе авиакомпании. По данным авиакомпании, полеты будут выполняться на российских самолетах Ту-204 и Ту-214 дважды в неделю в летний сезон. Первый рейс состоится 25 мая. Рейсы из столицы Сибири запланированы по понедельникам и четвергам, обратные вылеты – по средам и воскресеньям. Время в пути до курорта Аджарии составит 5 часов 10 минут. Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний и специализируется на регулярных и чартерных пассажирских, бизнес- и грузовых перевозках. Маршрутная сеть Red Wings включает более 100 российских и международных направлений. Основу флота составляют российские авиалайнеры SSJ-100. Сегодня авиакомпания эксплуатирует 20 самолетов этого типа. В середине мая 2023 Россия отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая 2023 года совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая того же года в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля 2023 года рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

