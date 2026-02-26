https://sputnik-georgia.ru/20260226/tbilisskoe-metro-pokupaet-spetsialnyy-vagon-dlya-diagnostiki-putey-297335948.html
Тбилисское метро покупает специальный вагон для диагностики путей
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Тбилисская транспортная компания объявила тендер стоимостью 18,2 миллиона лари на закупку специального путеизмерительного вагона для диагностики путей.Путеизмерительный вагон должен быть оснащен следующими основными функциями:По условиям тендера производитель должен иметь в собственности или пользовании действующий авторизованный или лицензированный сервисный центр, функционирующий не менее 3 (трех) лет до дня объявления тендера и имеющий опыт ремонта и обслуживания подобных вагонов. Также обязательным условием является возможность обучения персонала из Грузии.Ранее транспортная компания Тбилиси объявила тендер на закупку новых рельсов для Тбилисского метрополитена. Тендер стоимостью 7,2 миллиона лари предполагает закупку 1,5 тысячи тонн рельсов, которые должны быть произведены в 2026 году. Согласно документации, рельсы должны быть предназначены специально для метрополитена и соответствовать стандарту ГОСТ Р 51685 или его эквиваленту.Тбилисский метрополитен состоит из двух линий, включающих 23 станции и один пересадочный узел. Общая протяженность линий составляет 57 километров, из которых 40 километров приходятся на первую линию, а 17 километров – на вторую.
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Тбилисская транспортная компания объявила тендер стоимостью 18,2 миллиона лари на закупку специального путеизмерительного вагона для диагностики путей.
Путеизмерительный вагон должен быть оснащен следующими основными функциями:
контроль геометрии путей;
проверка расположения контактных рельсов;
контроль габаритов тоннеля;
дефектоскопия (проверка) рельсов.
По условиям тендера производитель должен иметь в собственности или пользовании действующий авторизованный или лицензированный сервисный центр, функционирующий не менее 3 (трех) лет до дня объявления тендера и имеющий опыт ремонта и обслуживания подобных вагонов. Также обязательным условием является возможность обучения персонала из Грузии.
Ранее транспортная компания Тбилиси объявила тендер на закупку новых рельсов для Тбилисского метрополитена. Тендер стоимостью 7,2 миллиона лари предполагает закупку 1,5 тысячи тонн рельсов, которые должны быть произведены в 2026 году. Согласно документации, рельсы должны быть предназначены специально для метрополитена и соответствовать стандарту ГОСТ Р 51685 или его эквиваленту.
Тбилисский метрополитен состоит из двух линий, включающих 23 станции и один пересадочный узел. Общая протяженность линий составляет 57 километров, из которых 40 километров приходятся на первую линию, а 17 километров – на вторую.