Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта для транспорта
26.02.2026
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Движение всех видов транспорта на дороге, ведущей к грузино-российской границе (ТПП "Верхний Ларс"), запрещено из-за снегопада и гололедицы, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии. На указанном участке сохраняется высокая опасность схода лавин. На участке Млета–Гудаури движение транспорта осуществляется в безостановочном режиме. Трасса Мцхета–Степанцминда–Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги – Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
