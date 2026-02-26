https://sputnik-georgia.ru/20260226/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-granitse-s-rossiey-zakryta-dlya-transporta-297343924.html

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта для транспорта

На участке Млета–Гудаури движение транспорта осуществляется в безостановочном режиме 26.02.2026, Sputnik Грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/02/274513473_0:100:960:640_1920x0_80_0_0_55482de0cbfc5e6c219947f43d1fa20b.jpg

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Движение всех видов транспорта на дороге, ведущей к грузино-российской границе (ТПП "Верхний Ларс"), запрещено из-за снегопада и гололедицы, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии. На указанном участке сохраняется высокая опасность схода лавин. На участке Млета–Гудаури движение транспорта осуществляется в безостановочном режиме. Трасса Мцхета–Степанцминда–Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги – Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

