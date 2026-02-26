https://sputnik-georgia.ru/20260226/verkhniy-lars-segodnyadoroga-k-granitse-s-rossiey-zakryta-dlya-bolshegruzov-297333214.html
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта для большегрузов
26.02.2026
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
10:27 26.02.2026 (обновлено: 10:29 26.02.2026)
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Движение грузового автотранспорта на дороге, ведущей в направлении границы Грузии с Россией (ТПП "Казбеги"), закрыто из-за снегопада и гололедицы, сообщили в департаменте автомобильных дорог.
Запрет на передвижение транспорта с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури–Коби (93-107 км) дороги международного значения Мцхета–Степанцминда–Ларс.
Движение для остальных видов транспорта на участках Гудаури–Коби и Млета–Гудаури осуществляется без остановок, при этом на участке Гудаури–Коби – только через лавинозащитный тоннель.
Трасса Мцхета–Степанцминда–Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.