https://sputnik-georgia.ru/20260226/verkhniy-lars-segodnyadoroga-k-granitse-s-rossiey-zakryta-dlya-bolshegruzov-297333214.html

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта для большегрузов

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта для большегрузов

Sputnik Грузия

ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России 26.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-26T10:27+0400

2026-02-26T10:27+0400

2026-02-26T10:29+0400

погода

грузия

новости

верхний ларс

гудаури

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24394/43/243944392_0:74:2500:1480_1920x0_80_0_0_59bdda7ac295b7fc8a628d3007c1ee58.jpg

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Движение грузового автотранспорта на дороге, ведущей в направлении границы Грузии с Россией (ТПП "Казбеги"), закрыто из-за снегопада и гололедицы, сообщили в департаменте автомобильных дорог. Запрет на передвижение транспорта с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури–Коби (93-107 км) дороги международного значения Мцхета–Степанцминда–Ларс. Движение для остальных видов транспорта на участках Гудаури–Коби и Млета–Гудаури осуществляется без остановок, при этом на участке Гудаури–Коби – только через лавинозащитный тоннель. Трасса Мцхета–Степанцминда–Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

верхний ларс

гудаури

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, верхний ларс, гудаури, тбилиси