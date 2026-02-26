https://sputnik-georgia.ru/20260226/zhit-ne-spesha-kogda-prosypaetsya-gruziya-297332935.html

Жить не спеша: когда просыпается Грузия?

Жить не спеша: когда просыпается Грузия?

От приезжих можно услышать – почему в Грузии жители часто опаздывают? Ответ прост: тут мало кто смотрит на часы, непунктуальность – это часть образа жизни

Даже некоторые офисы и магазины, а также учреждения начинают работать не по расписанию, а тогда, когда удобно их владельцам и сотрудникам. Опоздание на 15-30 минут в Грузии считается нормой, а рабочий день может быть ненормированным: поздно начавшись, он затягивается до вечера.Ко времени в Грузии относятся не как к строгому ресурсу, а как к гибкому понятию, что может приводить к задержкам. Живое общение и социальные связи в Грузии часто приоритетнее жесткого расписания. Частые пробки на дорогах тоже вносят свой вклад в общие опоздания.

