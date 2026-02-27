https://sputnik-georgia.ru/20260227/297359751.html

Это невозможно – и все: Россия преподнесла противнику жесточайший сюрприз

Это невозможно – и все: Россия преподнесла противнику жесточайший сюрприз

27.02.2026

В сереньких головах сереньких людей, неистово ненавидящих Россию и все русское, сейчас бьется одна-единственная мысль, похожая на подыхающую мышь: "Ну почему?!"Давайте разберемся, пишет Кирилл Стрельников в материале для РИА Новости.Вчера в Государственной думе в течение трех с половиной часов глава правительства Михаил Мишустин отчитывался о результатах работы кабмина за 2025 год. В отчет вошло все: от промышленности и агропрома до демографии и поддержки семей участников СВО, и по всем пунктам были даны подробные данные.У кого-то может возникнуть вопрос: а зачем стоять и обо всем этом так долго и публично рассказывать? Раздали бы депутатам листочки с цифрами и пошли бы в столовую пить компот.Наверное, можно было сделать и так, но мы тогда лишились бы колоссального удовольствия наблюдать, как российский премьер с непроницаемым лицом мастерски троллит дистанционно извивающихся европейцев и американцев.Дело в том, что, с точки зрения западного наблюдателя, выступление Мишустина является невероятным кощунством и нарушением всех законов физики, метафизики и тонких тел астрала: Россия не могла и не должна была завершить прошлый год вот так.А как?А вот как-то так (коротенько и выборочно):Было трудно? Да. Были проблемы? Конечно, и очень серьезные. Как сказал Мишустин, "Россия продолжает развиваться вопреки всем попыткам извне этому помешать – в том числе нарастающему санкционному давлению, тарифным войнам и другим многочисленным вызовам".Однако, как бы ни впечатляли цифры в отчете, главная фраза выступления российского премьера была не о прошлом, а о будущем: "Новые задачи более сложные, требуют больших усилий, запуска проектов с длительными инвестиционными и промышленными циклами, расширения инфраструктуры, поиска партнеров, поставщиков, поиска рынка сбыта. Ну и также укрепления собственных технологических компетенций".Иными словами, недорогие враги: никакой вам "военной экономики Путина", никаких "а ну-ка, затянем пояса", никакой "экономической мобилизации" в стиле "танки вместо масла", никакой схемы "сейчас как-нибудь, а дети и внуки будут сами разбираться". Ничего не проедаем, ничего не режем, ничего не выводим за скобки до лучших времен: идем спокойно, уверенно, в своем ритме – и одновременно зарабатываем (и весьма неплохо). Не выживая и не выжимая, а вкладываясь в развитие на долгие годы вперед. У "выживающей" страны не может быть всерьез цели завоевать технологическое лидерство – а у нас она есть, и она абсолютно реальна. Даже Всемирный банк, например, признал наше государство глобальным лидером по цифровизации, а взрывной рост отечественных технологий и наукоемких производств вызывает на Западе зубовный скрежет.И это – в воюющей стране, которую на Западе сразу списали со счетов, мысленно пустив по ветру кусочки нашей экономики. Вместо унижения России – унижение Запада, который уже потерял на своей ненависти многие триллионы и потеряет еще больше.По последним расчетам европейских экономистов, в случае принятия очередного, 20-го пакета антироссийских санкций инфляция в Евросоюзе вырастет за год минимум на два процента, а потребительские цены на топливо и газ – на десять-двадцать процентов. Потенциальные потери – миллиардные.А Россия даже не особо заметит.В недавнем отчете европейского мозгового центра Bruegel со вздохом отмечается, что "санкции не обрушили экономику России – они перестраивают ее".Журнал European Conservative выразился еще конкретнее: "На четвертую годовщину войны на Украине в Брюсселе все чаще звучит очевидный вопрос: действительно ли санкции против России оказались эффективными? Последние данные указывают на реальность, отличную от официального нарратива".Но нам их мнение, в общем-то, без разницы.Мы знаем, куда мы идем и ради чего мы это делаем, а они могут убиться об стену. Впрочем, для стены нужны деньги, а там сейчас с этим проблемы.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

