Больше всего досрочные выборы в парламент Грузии не устроят оппозицию – премьер

27.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Оппозицию больше всего не устроят досрочные парламентские выборы, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Тема назначения досрочных парламентских выборов является одним из главных требований оппозиции и протестующей общественности. При этом премьер-министр Грузии подчеркнул, что правящая партия уважает установленные Конституцией сроки, и выборы в парламент пройдут в 2028 году. На сегодняшний день политическая активность оппозиционных партий в Грузии приблизилась к нулю. Большая часть партий, хоть и напоминает о себе заявлениями, в активной политической жизни практически не участвует. Организаторами акций протеста, которые проходят ежедневно у парламента, остаются лидеры гражданских организаций, а политические лидеры на этих акциях не выступают.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

