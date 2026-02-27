https://sputnik-georgia.ru/20260227/bolshe-vsego-dosrochnye-vybory-v-parlament-gruzii-ne-ustroyat-oppozitsiyu--premer-297359343.html
Больше всего досрочные выборы в парламент Грузии не устроят оппозицию – премьер
Больше всего досрочные выборы в парламент Грузии не устроят оппозицию – премьер
27.02.2026
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Оппозицию больше всего не устроят досрочные парламентские выборы, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Тема назначения досрочных парламентских выборов является одним из главных требований оппозиции и протестующей общественности. При этом премьер-министр Грузии подчеркнул, что правящая партия уважает установленные Конституцией сроки, и выборы в парламент пройдут в 2028 году. На сегодняшний день политическая активность оппозиционных партий в Грузии приблизилась к нулю. Большая часть партий, хоть и напоминает о себе заявлениями, в активной политической жизни практически не участвует. Организаторами акций протеста, которые проходят ежедневно у парламента, остаются лидеры гражданских организаций, а политические лидеры на этих акциях не выступают.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Оппозицию больше всего не устроят досрочные парламентские выборы, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Тема назначения досрочных парламентских выборов является одним из главных требований оппозиции и протестующей общественности.
"Мы получили 54% голосов на прошлых выборах, а на этих можем получить конституционное большинство. Сегодня мы видим, что в целом оппозиция находится в полумертвом состоянии, живыми их назвать точно нельзя. Соответственно, мы показали бы лучший результат", – сказал Кобахидзе.
При этом премьер-министр Грузии подчеркнул, что правящая партия уважает установленные Конституцией сроки, и выборы в парламент пройдут в 2028 году.
На сегодняшний день политическая активность оппозиционных партий в Грузии приблизилась к нулю. Большая часть партий, хоть и напоминает о себе заявлениями, в активной политической жизни практически не участвует. Организаторами акций протеста, которые проходят ежедневно у парламента, остаются лидеры гражданских организаций, а политические лидеры на этих акциях не выступают.