Борьба с нелегалами в Грузии: Из страны выдворили 35 иностранцев
Борьба с нелегалами в Грузии: Из страны выдворили 35 иностранцев
Вслед за первой волной выдворений МВД готовит масштабную зачистку страны от двадцати тысяч нелегалов, которым закроют границы на годы 27.02.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Сотрудники департамента миграции за последние несколько дней выдворили из страны 35 иностранцев, незаконно находившихся на территории Грузии, сообщили в пресс-службе МВД.Среди высланных – граждане Турции, Египта, Китая, Ирана, Индии, Зимбабве, Бангладеш и Туркменистана. Все они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в стране без законных оснований.В соответствии с действующим законодательством, депортированным лицам въезд в Грузию запрещен. Решение о выдворении иностранных граждан принимают как департамент миграции МВД Грузии, так и суд.Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Данное ограничение не применяется к тем, кто покинул страну добровольно.Согласно правительственным данным на начало 2026 года, в Грузии нелегально находятся около 20 тысяч иностранцев. В 2026 году власти заявили о намерении выдворить порядка 4 тысяч нелегальных мигрантов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
