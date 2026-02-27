https://sputnik-georgia.ru/20260227/dlya-turizma-v-gruzii-2026-god-budet-uspeshnym--glava-vedomstva-297362186.html
Для туризма в Грузии 2026 год будет успешным – глава ведомства
Для туризма в Грузии 2026 год будет успешным – глава ведомства
27.02.2026
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Текущий 2026 год будет успешным для Грузии как в плане доходов от туризма, так и по числу туристов, заявила глава Национальной администрации туризма Майя Омиадзе. Грузия в 2025 году побила свой рекорд по числу международных путешественников и доходам от туризма. Власти Грузии не раз называли приоритетными рынками страны с высоким доходом, туристы из которых тратят в Грузии больше, чем путешественники из соседних стран. Успехи 2025 года Доходы Грузии от международных путешественников в 2025 году составили около 4,7 миллиарда долларов. Наибольшую сумму в 2025 году потратили визитеры из России – 697,3 миллиона долларов. Также в топ-5 по тратам входят граждане стран ЕС, Турции, Азербайджана и Израиля. По прогнозам Galt & Taggart, в 2026 году доходы от туризма достигнут 5 миллиардов долларов, что станет рекордом для страны. Грузия приняла 7,8 миллиона международных путешественников в 2025 году, 5,5 миллиона из которых были туристами, достигнув нового исторического максимума. Наибольшее число визитов в Грузию в 2025 году осуществили граждане России – почти 1,6 миллиона, что на 11,1% больше по сравнению с 2024 годом. Также в топ-5 входят граждане Турции, Армении, Израиля и Азербайджана.
Для туризма в Грузии 2026 год будет успешным – глава ведомства
23:27 27.02.2026 (обновлено: 23:29 27.02.2026)
Грузия в 2025 году побила свой рекорд по числу международных путешественников и доходам от туризма
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Текущий 2026 год будет успешным для Грузии как в плане доходов от туризма, так и по числу туристов, заявила глава Национальной администрации туризма Майя Омиадзе.
Грузия в 2025 году побила свой рекорд по числу международных путешественников и доходам от туризма.
"По нашим прогнозам, текущий год также будет очень успешным как по доходам, так и по числу международных путешественников. Для этого у нас в этом году масштабные планы в плане маркетинговых кампаний не только на целевых, но и на новых рынках", – заявила Омиадзе.
Власти Грузии не раз называли приоритетными рынками страны с высоким доходом, туристы из которых тратят в Грузии больше, чем путешественники из соседних стран.
Доходы Грузии от международных путешественников в 2025 году составили около 4,7 миллиарда долларов. Наибольшую сумму в 2025 году потратили визитеры из России – 697,3 миллиона долларов. Также в топ-5 по тратам входят граждане стран ЕС, Турции, Азербайджана и Израиля.
По прогнозам Galt & Taggart, в 2026 году доходы от туризма достигнут 5 миллиардов долларов, что станет рекордом для страны.
Грузия приняла 7,8 миллиона международных путешественников в 2025 году, 5,5 миллиона из которых были туристами, достигнув нового исторического максимума.
Наибольшее число визитов в Грузию в 2025 году осуществили граждане России – почти 1,6 миллиона, что на 11,1% больше по сравнению с 2024 годом. Также в топ-5 входят граждане Турции, Армении, Израиля и Азербайджана.