ЕБРР пересмотрел прогноз роста экономики Грузии

27.02.2026

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития увеличил прогноз роста экономики Грузии в 2026 году на 0,5%, говорится в февральском отчете банка. По данным ЕБРР, экономика Грузии в 2026 году вырастет на 5,5%, вместо прогнозируемых 5%. В 2027 году, по прогнозу, рост ВВП Грузии составит 5%. Согласно отчету, основанием для повышения прогноза стали показатели экономики Грузии в 2025 году. В то же время ЕБРР отмечает, что Армения и Грузия продолжают демонстрировать уверенный рост, в то время как экономика Азербайджана в прошлом году значительно замедлилась в результате сокращения углеводородного сектора. По прогнозам Национального банка Грузии, рост экономики в 2026 году составит 5% по сравнению с показателем 2025 года. Прогноза в 5–5,5% придерживаются все международные финансовые институты, в том числе Всемирный банк и Международный валютный фонд. Средний показатель реального роста ВВП в 2025 году составил 7,5%. По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", значительный вклад в рост экономики страны внесли сферы обрабатывающей промышленности, информации и коммуникации, транспорта и складирования, гостиничного и ресторанного дела. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 году – 7,5%, в 2024 году – 9,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

