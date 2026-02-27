Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260227/kak-izmenilis-tseny-na-promyshlennuyu-produktsiyu-v-gruzii--novaya-statistika-297348904.html
Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
Sputnik Грузия
В январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025 цены на промышленную продукцию выросли на 1,4% 27.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-27T09:01+0400
2026-02-27T09:01+0400
экономика
грузия
новости
инфляция
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/02/290167956_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_1ae8a312dfc7689ee9067789b74b5916.jpg
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в январе 2026 года вырос на 6,5% по сравнению с январем 2025 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлиял рост цен в перерабатывающей промышленности – на 4,7%, при этом цены на продовольствие выросли на 11,8%, а в горнодобывающей промышленности – на 36,4%.В январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025 цены на промышленную продукцию выросли на 1,4%.Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в январе на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.При этом цены в горнодобывающей промышленности снизились на 5,1%, а в перерабатывающей – выросли на 6%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в январе вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.Цены на продукцию горнодобывающей промышленности выросли на 53,4%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 2,5%.Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 0,6%. При этом цены на импортированную продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 0,6%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в январе 2026 года составил 4,8% при целевом показателе 3%. В январе 2025 года по сравнению с декабрем того же года уровень инфляции составил 1,2%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/02/290167956_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_dabb7232a7c5c012de42c86438391280.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
экономика, грузия, новости, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика

09:01 27.02.2026
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaВ Аджарии открылся новый завод по переработке цитрусовых
В Аджарии открылся новый завод по переработке цитрусовых - Sputnik Грузия, 1920, 27.02.2026
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Подписаться
В январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025 цены на промышленную продукцию выросли на 1,4%
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в январе 2026 года вырос на 6,5% по сравнению с январем 2025 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
На формирование индекса в основном повлиял рост цен в перерабатывающей промышленности – на 4,7%, при этом цены на продовольствие выросли на 11,8%, а в горнодобывающей промышленности – на 36,4%.
В январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025 цены на промышленную продукцию выросли на 1,4%.

Местное производство

Цены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в январе на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
При этом цены в горнодобывающей промышленности снизились на 5,1%, а в перерабатывающей – выросли на 6%.

Экспорт и импорт

Индекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в январе вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Цены на продукцию горнодобывающей промышленности выросли на 53,4%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 2,5%.
Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 0,6%. При этом цены на импортированную продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 0,6%.

Потребительские цены

Уровень годовой инфляции в Грузии в январе 2026 года составил 4,8% при целевом показателе 3%. В январе 2025 года по сравнению с декабрем того же года уровень инфляции составил 1,2%.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0