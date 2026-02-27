https://sputnik-georgia.ru/20260227/kak-izmenilis-tseny-na-promyshlennuyu-produktsiyu-v-gruzii--novaya-statistika-297348904.html

Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в январе 2026 года вырос на 6,5% по сравнению с январем 2025 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлиял рост цен в перерабатывающей промышленности – на 4,7%, при этом цены на продовольствие выросли на 11,8%, а в горнодобывающей промышленности – на 36,4%.В январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025 цены на промышленную продукцию выросли на 1,4%.Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в январе на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.При этом цены в горнодобывающей промышленности снизились на 5,1%, а в перерабатывающей – выросли на 6%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в январе вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.Цены на продукцию горнодобывающей промышленности выросли на 53,4%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 2,5%.Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 0,6%. При этом цены на импортированную продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 0,6%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в январе 2026 года составил 4,8% при целевом показателе 3%. В январе 2025 года по сравнению с декабрем того же года уровень инфляции составил 1,2%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

