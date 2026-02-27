https://sputnik-georgia.ru/20260227/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-27-fevralya-2026-297346696.html

Какой сегодня церковный праздник: 27 февраля 2026

По православному церковному календарю 27 февраля отмечают день памяти равноапостольного Кирилла, учителя Словенского, преподобных Авксентия, Марона и Исаакия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.Равноапостольный КириллПо церковному календарю 27 февраля поминают cвятого равноапостольного Кирилла, учителя Словенского – борца за христианскую веру и просветителя славян.Равноапостольный Кирилл (до принятия схимы – Константин) происходил из знатной и верующей семьи, жившей в греческом городе Солунь в Македонии. Получив прекрасное образование, Константин, отказавшись от светской карьеры, посвятил себя церковному служению.Сан пресвитера он принял рано и состоял библиотекарем соборной церкви и преподавателем философии в Константинополе. Святой Кирилл с успехом вел прения с еретиками иконоборцами и магометанами. Стремясь к уединению, он удалился на гору Олимп к своему старшему брату Мефодию, но уединение было недолгим.Император Михаил послал братьев в 857 году в миссионерское путешествие для проповеди христианства у хазар. Остановившись по дороге в Херсоне, они обрели там мощи священномученика Климента, папы Римского.Проповедь святого Кирилла убедила хазарского князя, и он вместе со своим народом принял христианство. В благодарность князь, по просьбе братьев, отпустил всех греческих пленников на родину. Святой Кирилл и 200 пленников вместе вернулись в Константинополь.Главное дело святых братьев началось в 862-м. Император по просьбе князя Ростислава послал Кирилла и Мефодия для проповеди христианства на славянском языке в Моравию. По Божьему откровению, святые составили славянскую азбуку и перевели Библию и основные церковные книги на славянский язык. А также ввели на славянском языке Богослужение.Затем святые Кирилл и Мефодий отправились в Рим по приглашению папы Адриана II. С великой честью братьев встретили в Риме. Они доставили мощи священномученика Климента, папы Римского.Святой Кирилл, по природе слабый и болезненный, вскоре заболел и, приняв схиму, скончался в 42-летнем возрасте в 869 году. Своему брату перед смертью он завещал продолжить христианское просвещение славян.Равноапостольный Кирилл похоронен в римской церкви Святого Климента, где упокоены мощи этого священномученика, принесенные словенскими учителями из Херсонеса в Италию.Преподобный АвксентийПо церковному календарю 27 февраля поминают преподобного Авксентия, служившего при дворе императора Феодосия Младшего (418-450).Авксентий, сириец по происхождению, занимал при дворе греческого царя Феодосия важную должность и был известен как добродетельный и мудрый человек. Отказавшись от мирской жизни и приняв постриг, он уединился недалеко от Халкидона на горе Оксия (Вифиния) и стал жить отшельником. Впоследствии гору стали называть Авксентьевой.Узнав со временем о святом старце, люди стали приходить к нему за исцелением или советом.Святого Авксентия в 451-м призвали на IV Вселенский Собор в Халкидоне, где преподобный прославился как великий знаток Священного Писания и обличитель ересей. После завершения Собора преподобный снова вернулся к своей уединенной жизни на горе.Скончался преподобный Авксентий примерно в 470 году. Он оставил после себя учеников и многие монастыри в Вифинской области.Преподобный МаронПо церковному календарю 27 февраля поминают преподобного Марона, пустынника Сирийского.Будущий святой жил в IV веке в Сирии, недалеко от города Кир. Преподобный проводил в молитве, строгом посте, бдении и трудах почти все время под открытым небом и очень скоро прославился даром изгнания бесов и исцеления больных.Преподобный приходившим за наставлением советовал заботиться о своем спасении – учил жить в воздержанности и опасаться корыстолюбия. Множество обителей основал святой Марон в Кирской области.Вершину горы, которую язычники чтили в старину, он избрал местом для своих подвигов, сделав ее местом служения Богу. На вершине он построил небольшую хижину, в которой бывал редко, так как все время проводил под открытым небом. Господь послал ему дар – благословением и молитвой исцелять телесные и душевные недуги.Преподобный Марон скончался примерно в 370-м после недолгой болезни. Мощи святого жители одного ближнего села положили в храме, на благословение своему селению.Печерский затворникПо церковному календарю 27 февраля поминают преподобного Исаакия, Печерского затворника.Исаакий был богатым купцом и жил в городе Торопец Псковской земли (ныне Тверская область). Однажды, отказавшись от мирской жизни, он раздал нищим все свое имущество и принял постриг в Киево-Печерской обители Святого Антония. Жизнь в затворе преподобный проводил самую строгую – питался просфорой, и то через день.Тяжкому искушению Исаакий подвергся после семилетнего затвора – приняв духа зла за Спасителя, он поклонился ему, а после впал в бессилие. Ходить, говорить и бывать в церкви он начал только на третий год.После выздоровления преподобный принял на себя подвиг юродства и со смирением переносил побои, наготу и холод. Около 20 лет он провел в подвигах. Перед смертью преподобный снова ушел в затвор, где вновь подвергся нашествию бесов, от которых избавлялся молитвой и крестным знамением. Скончался преподобный примерно в 1090 году. Мощи святого Исаакия находятся в пещерах преподобного Антония, а часть их перенесена в город Торопец в 1711-м.ИмениныПо церковному календарю 27 февраля именины отмечают Кирилл, Анисим, Авраам, Исаак, Трифон, Михаил и Федор.Материал подготовлен на основе открытых источников

