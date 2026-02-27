https://sputnik-georgia.ru/20260227/kurs-lari-dollar-297348778.html
Курс лари на пятницу – 2,6741 GEL/$
Курс лари на пятницу – 2,6741 GEL/$
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0001 лари по отношению к доллару 27.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-27T09:48+0400
2026-02-27T09:48+0400
2026-02-27T09:48+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллары
курс лари к доллару на сегодня в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/14/283489414_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_fb297a06cd079b4c4948d49e3bc8a16d.jpg
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 27 февраля в размере 2,6741 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0001 лари по отношению к доллару.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/14/283489414_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_13f65d75dd19522e73903e41a821cf2b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллары, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллары, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на пятницу – 2,6741 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0001 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 27 февраля в размере 2,6741 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0001 лари по отношению к доллару.