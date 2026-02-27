https://sputnik-georgia.ru/20260227/peskov-razvedka-fiksiruet-popytki-podgotovki-diversiy-kieva-na-gazoprovodakh-297359596.html
Песков: разведка фиксирует попытки подготовки диверсий Киева на газопроводах
Песков: разведка фиксирует попытки подготовки диверсий Киева на газопроводах
27.02.2026
ТБИЛИСИ, 27 фев – Sputnik. Российские спецслужбы фиксируют попытки киевского режима подготовиться к диверсиям на газопроводах "Голубой поток" и "Турецкий поток", об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В минувший вторник российский лидер Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что поступили данные о возможной подготовке диверсий на этих двух трубопроводах.Песков ответил на вопрос о подготовке возможных диверсий.Он подчеркнул, что информация о подготовке Киева к возможным диверсиям на "Голубом" и "Турецком" потоках неоднократно доводилась до Турции.Ранее в 2022 году взрывы произошли на российских газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Швеции. Обе нитки "Северных потоков" получили повреждения, которые сделали невозможной транспортировку газа."Турецкий поток" – трубопровод, по которому поставки российского газа идут на юг Европы через Турцию. Запущен "Турецкий поток" был в январе 2020 года. Длина газопровода составляет 1100 километров, большая часть его проложена по дну Черного моря.Газопровод "Голубой поток" предназначен для поставок российского природного газа в Турцию, минуя третьи страны. Он проложен по дну Черного моря, общая протяженность - 1213 км. "Голубой поток" был сдан в эксплуатацию в 2002 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
17:24 27.02.2026 (обновлено: 20:34 27.02.2026)
ТБИЛИСИ, 27 фев – Sputnik. Российские спецслужбы фиксируют попытки киевского режима подготовиться к диверсиям на газопроводах "Голубой поток" и "Турецкий поток", об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В минувший вторник российский лидер Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что поступили данные о возможной подготовке диверсий на этих двух трубопроводах.
Песков ответил на вопрос о подготовке возможных диверсий.
"Наши специальные службы такой информацией располагают, они фиксируют попытки киевского режима подготовиться к таким диверсиям новым", – сказал представитель Кремля.
Он подчеркнул, что информация о подготовке Киева к возможным диверсиям на "Голубом" и "Турецком" потоках неоднократно доводилась до Турции.
Ранее в 2022 году взрывы произошли на российских газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Швеции. Обе нитки "Северных потоков" получили повреждения, которые сделали невозможной транспортировку газа.
"Турецкий поток" – трубопровод, по которому поставки российского газа идут на юг Европы через Турцию. Запущен "Турецкий поток" был в январе 2020 года. Длина газопровода составляет 1100 километров, большая часть его проложена по дну Черного моря.
Газопровод "Голубой поток" предназначен для поставок российского природного газа в Турцию, минуя третьи страны. Он проложен по дну Черного моря, общая протяженность - 1213 км. "Голубой поток" был сдан в эксплуатацию в 2002 году.