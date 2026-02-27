Правительство уточнило точное количество мест в госвузах – подробности
Правительство Грузии утвердило новые квоты для государственных вузов на 2026/2027 учебный год, инициировав переход высшей школы к модели узкой специализации в соответствии с запросами рынка труда
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Правительство Грузии в рамках внедрения новых квот для государственных университетов обновило количество учебных мест по каждой специальности.
Согласно новой системе, вузы Грузии станут узкопрофильными: в 2026/2027 учебном году каждое учреждение будет принимать студентов только на конкретные дисциплины. Постановлением правительства общее число мест на программах бакалавриата в госсекторе увеличено с 21 300 до 21 574.
Обучение в грузинских вузах по-прежнему делится на две ступени: бакалавриат (3–4 года) и магистратура (1+1 год).
В тбилисских вузах квоты на поступление в бакалавриат распределены следующим образом:
Тбилисский государственный университет им. И. Джавахишвили — 6 650 мест (показатель остался неизменным).
Грузинский технический университет — 3 890 мест вместо 3 880 (абитуриенты аграрных направлений будут зачисляться в другой профильный вуз).
Университет Ильи (Илиауни) — 320 мест вместо 300.
Тбилисский государственный медицинский университет — 2 105 мест (без изменений).
Сухумский государственный университет — 380 мест (здесь продолжат обучение студенты аграрных специальностей, переведенные из ГТУ в рамках квотирования).
В региональных вузах количество мест осталось прежним:
Международный университет Кутаиси — 560.
Государственный университет им. А. Церетели (Кутаиси) — 2 250.
Батумский государственный университет — 2 400.
Горийский государственный университет — 230.
Телавский государственный университет им. Я. Гогебашвили — 420.
Государственный университет Самцхе-Джавахети — 220.
Зугдидский государственный университет им. Ш. Месхия — 130.
В профильных учебных заведениях установлены следующие квоты:
Батумская государственная морская академия — 875 мест (ранее 625).
Национальная академия обороны им. Д. Агмашенебели — 130 мест.
Государственная художественная академия им. А. Кутателадзе — 359 мест (ранее 335).
Тбилисская государственная консерватория им. В. Сараджишвили — 114 мест (ранее 111).
Университет театра и кино им. Ш. Руставели — 176 мест (ранее 169).
Батумский государственный университет искусств — 85 мест (ранее 235).
Государственный университет спорта — 280 мест (ранее 130).
Обновленные квоты определены исходя из текущих требований рынка труда. Студенты, уже проходящие обучение в данных вузах, завершат его в установленном порядке.
Реформа образования, стартовавшая в Грузии в 2026 году, направлена на синхронизацию учебных программ с потребностями экономики, совершенствование системы профессионального образования и обеспечение бесплатного обучения в государственных вузах.