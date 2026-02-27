https://sputnik-georgia.ru/20260227/pravitelstvo-utochnilo-tochnoe-kolichestvo-mest-v-gosvuzakh--podrobnosti-297353841.html

Правительство уточнило точное количество мест в госвузах – подробности

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Правительство Грузии в рамках внедрения новых квот для государственных университетов обновило количество учебных мест по каждой специальности.Согласно новой системе, вузы Грузии станут узкопрофильными: в 2026/2027 учебном году каждое учреждение будет принимать студентов только на конкретные дисциплины. Постановлением правительства общее число мест на программах бакалавриата в госсекторе увеличено с 21 300 до 21 574.Обучение в грузинских вузах по-прежнему делится на две ступени: бакалавриат (3–4 года) и магистратура (1+1 год).В тбилисских вузах квоты на поступление в бакалавриат распределены следующим образом:В региональных вузах количество мест осталось прежним:В профильных учебных заведениях установлены следующие квоты:Обновленные квоты определены исходя из текущих требований рынка труда. Студенты, уже проходящие обучение в данных вузах, завершат его в установленном порядке.Реформа образования, стартовавшая в Грузии в 2026 году, направлена на синхронизацию учебных программ с потребностями экономики, совершенствование системы профессионального образования и обеспечение бесплатного обучения в государственных вузах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

