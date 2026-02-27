https://sputnik-georgia.ru/20260227/sanktsii-pokazali-kto-yavlyaetsya-legitimnoy-siloy-v-gruzii--premer-297358966.html

Санкции показали, кто является легитимной силой в Грузии – премьер

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. События последних дней, в том числе и санкции в отношении телекомпаний "Имеди" и "PosТV" показали, кто действительно является легитимной силой в Грузии, а кто – агентами иностранных сил, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после заседания парламентского большинства. Грузинские телекомпании "Имеди" и "PosТV" попали под санкции Великобритании за распространение "заведомо вводящей в заблуждение информации о конфликте на Украине, что обеспечивает поддержку или продвигает политику, или действия, которые дестабилизируют Украину или подрывают, или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины". По его словам, настоящим мотивом введения санкций была попытка дать небольшой шанс на сохранение пульса у "дискредитированной и полуживой оппозиции". "Они видят, что с одной стороны находится "Грузинская мечта", служащая грузинскому народу, которой грузинский народ дважды за последние два года выразил твердое доверие, а с другой – радикальная оппозиция, иностранная агентура, служащая внешним силам, для которой легитимность грузинского народа ничего не значит и которую не беспокоит ничего, кроме выполнения заданий иностранных покровителей", – сказал Кобахидзе. По его словам, единственный, кто может помочь оппозиции в Грузии, – это иностранные покровители. "Единственным источником легитимности для этих людей является не поддержка грузинского народа, а поддержка иностранных покровителей", – сказал Кобахидзе. Он отметил, что санкции не изменят редакционную политику "Имеди" и "PosТV". По его словам, заявления оппозиции по поводу санкций – еще одна иллюстрация их реальных целей. "Это еще одна иллюстрация и одновременно трагедия этих людей, что, по их мнению, судьбу Грузии должен решать не грузинский народ, а внешняя сила, потому что у них нулевой шанс и надежда получить поддержку от населения нашей страны", – сказал Кобахидзе. По его словам, под термином "внешняя сила" он подразумевает силу, которая дает задания местной агентуре и в то же время убеждает ее, что и сейчас, и в будущем, в случае безусловного выполнения заданий, поможет прийти к власти, однако работать нужно не для Грузии, а для их интересов. Он отметил, европейской бюрократии будет очень трудно освободиться от неформального влияния в краткосрочной или даже среднесрочной перспективе. В то же время премьер-министр подчеркнул, что в отношении США Грузия сохраняет надежду, что объявленная Дональдом Трампом борьба против так называемого "Глубинного государства" завершится победой над последним. "Лучшим подтверждением этого станет изменение отношения американской администрации к Грузии. На фоне ценностного совпадения сегодняшняя дистанцированная позиция США по отношению к Грузии нелогична и вызывает немало вопросов. Изменение отношения к Грузии подтвердит, что объявленная борьба против "Глубинного государства" – искренняя и реальная, а не показное явление и попытка ребрендинга неформальных сил", – отметил Кобахидзе. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран началось ухудшаться после принятия законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. Также ЕС приостановил безвизовый режим для владельцев служебных и дипломатических паспортов Грузии. Кроме того, ряд стран ЕС и Великобритания ввели санкции против ряда представителей грузинской власти. США также приостановили стратегическое партнерство с Грузией и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

