Снегопад в пригородах Тбилиси: что происходит на дорогах
Снегопад в пригородах Тбилиси: что происходит на дорогах
Sputnik Грузия
Мэрия Тбилиси вводит чрезвычайный режим и посыпает ключевые трассы солью, предупреждая, что без зимней резины поездка может стать рискованной 27.02.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Снегопад создал проблемы в пригородах Тбилиси, в связи с чем столичная мэрия перешла на чрезвычайный режим работы.По данным городских властей, дороги в прилегающих к столице поселениях — Коджори, Цавкиси, Цхнети, а также на участке Бетания — Пантиани — активно посыпаются технической солью.Согласно прогнозам синоптиков, снегопад в пригородах Тбилиси продлится до вечера 1 марта.Мэрия призывает население в период обильных осадков передвигаться на автомобилях только с зимними шинами. В случае возникновения проблем из-за непогоды гражданам рекомендуется обращаться на горячую линию "Тбилсервис Групп" (2 61 90 50) или на горячую линию мэрии (2 72 22 22).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
