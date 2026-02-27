https://sputnik-georgia.ru/20260227/snegopad-v-prigorodakh-tbilisi-chto-proiskhodit-na-dorogakh-297353650.html

Снегопад в пригородах Тбилиси: что происходит на дорогах

Снегопад в пригородах Тбилиси: что происходит на дорогах

Sputnik Грузия

Мэрия Тбилиси вводит чрезвычайный режим и посыпает ключевые трассы солью, предупреждая, что без зимней резины поездка может стать рискованной 27.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-27T13:23+0400

2026-02-27T13:23+0400

2026-02-27T13:23+0400

погода

грузия

новости

тбилиси

коджори

тбилсервис групп

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/16/296766293_0:87:3072:1815_1920x0_80_0_0_42b11202fe7ec5bf78ae8371c6c127f6.jpg

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Снегопад создал проблемы в пригородах Тбилиси, в связи с чем столичная мэрия перешла на чрезвычайный режим работы.По данным городских властей, дороги в прилегающих к столице поселениях — Коджори, Цавкиси, Цхнети, а также на участке Бетания — Пантиани — активно посыпаются технической солью.Согласно прогнозам синоптиков, снегопад в пригородах Тбилиси продлится до вечера 1 марта.Мэрия призывает население в период обильных осадков передвигаться на автомобилях только с зимними шинами. В случае возникновения проблем из-за непогоды гражданам рекомендуется обращаться на горячую линию "Тбилсервис Групп" (2 61 90 50) или на горячую линию мэрии (2 72 22 22).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

коджори

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, тбилиси, коджори, тбилсервис групп