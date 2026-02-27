https://sputnik-georgia.ru/20260227/v-stolitse-gruzii-zaderzhany-10-chelovek-za-sodeystvie-prostitutsii-297354275.html
В столице Грузии задержаны 10 человек за содействие проституции
Полиция штурмом взяла десять объектов и арестовала интернациональную группу сутенеров, превративших коммерческие помещения в притоны 27.02.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Сотрудники полиции задержали в Тбилиси 10 человек по обвинению в содействии проституции и предоставлении мест для занятия ею. В ходе спецоперации было закрыто 10 объектов, говорится в сообщении МВД Грузии.Среди задержанных – граждане Таиланда и Китая. По данным следствия, менеджеры и администраторы заведений трудоустраивали иностранных граждан и способствовали их вовлечению в проституцию, а также систематически сдавали помещения для оказания интимных услуг.Следствие установило, что обвиняемые помогали женщинам искать клиентов и забирали часть их дохода. Для сбора доказательной базы полиция проводила скрытое наблюдение, зафиксировав факты преступной деятельности на видео.В случае подтверждения вины задержанным грозит до четырех лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
