https://sputnik-georgia.ru/20260227/v-stolitse-gruzii-zaderzhany-10-chelovek-za-sodeystvie-prostitutsii-297354275.html

В столице Грузии задержаны 10 человек за содействие проституции

В столице Грузии задержаны 10 человек за содействие проституции

Sputnik Грузия

Полиция штурмом взяла десять объектов и арестовала интернациональную группу сутенеров, превративших коммерческие помещения в притоны 27.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-27T17:57+0400

2026-02-27T17:57+0400

2026-02-27T17:57+0400

происшествия

грузия

новости

тбилиси

таиланд

китай

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/03/279199006_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_623b944d8ef4ec57e117aafe01a35e40.jpg

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Сотрудники полиции задержали в Тбилиси 10 человек по обвинению в содействии проституции и предоставлении мест для занятия ею. В ходе спецоперации было закрыто 10 объектов, говорится в сообщении МВД Грузии.Среди задержанных – граждане Таиланда и Китая. По данным следствия, менеджеры и администраторы заведений трудоустраивали иностранных граждан и способствовали их вовлечению в проституцию, а также систематически сдавали помещения для оказания интимных услуг.Следствие установило, что обвиняемые помогали женщинам искать клиентов и забирали часть их дохода. Для сбора доказательной базы полиция проводила скрытое наблюдение, зафиксировав факты преступной деятельности на видео.В случае подтверждения вины задержанным грозит до четырех лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

таиланд

китай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, тбилиси, таиланд, китай