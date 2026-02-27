https://sputnik-georgia.ru/20260227/voditelyam-na-zametku-kakie-dorogi-v-gruzii-zakryty-iz-za-nepogody-297350614.html

Водителям на заметку: какие дороги в Грузии закрыты из-за непогоды

Водителям на заметку: какие дороги в Грузии закрыты из-за непогоды

27.02.2026

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Непогода создала проблемы на дорогах Грузии, в связи с чем на отдельных участках введены ограничения на движение автотранспорта. По информации департамента автомобильных дорог Грузии, движение всех видов транспорта запрещено на дороге, ведущей к грузино-российской границе (ТПП "Верхний Ларс") из-за высокой опасность схода лавин. На участке Млета–Гудаури движение транспорта осуществляется в безостановочном режиме. Что касается других направлений, по информации телеканала "Имеди", движение машин с прицепом и полуприцепом ограничено на автомобильной дороге Гоми–Сачхере–Чиатура–Зестафони, на участке Ахалцихе–таможенный пункт Вале, на дорогах Ахалцихе–Ниноцминда и Ахалкалаки–Карцахи, на дороге Сачхере–Они, на участке 85–104 километр автомобильной дороги Хашури–Ахалцихе–Вале, на перевале Накерала, а также на участке Джвари–Ушгули автомобильной дороги Зугдиди–Джвари–Местиа–Ласдили. Движение всех видов автотранспорта временно ограничено на автомобильной дороге Ничбиси–Дидгори–Диди Тонети, на перевале Паравани, на участке курорт Годердзи–Уткисубани дороги Батуми–Ахалцихе, а также на участках Кала–Ушгули и Меле–Ласдили. Только движение автотранспорта с высокой проходимостью разрешено на автомобильной дороге Ничбиси–Дидгори–Диди Тонети. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

