Водителям на заметку: какие дороги в Грузии закрыты из-за непогоды
Водителям на заметку: какие дороги в Грузии закрыты из-за непогоды
27.02.2026
Водителям на заметку: какие дороги в Грузии закрыты из-за непогоды
10:43 27.02.2026 (обновлено: 10:49 27.02.2026)
Разгул стихии практически парализовал ключевые транспортные артерии страны
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Непогода создала проблемы на дорогах Грузии, в связи с чем на отдельных участках введены ограничения на движение автотранспорта.
По информации департамента автомобильных дорог Грузии, движение всех видов транспорта запрещено на дороге, ведущей к грузино-российской границе (ТПП "Верхний Ларс") из-за высокой опасность схода лавин.
На участке Млета–Гудаури движение транспорта осуществляется в безостановочном режиме.
Что касается других направлений, по информации телеканала "Имеди", движение машин с прицепом и полуприцепом ограничено на автомобильной дороге Гоми–Сачхере–Чиатура–Зестафони, на участке Ахалцихе–таможенный пункт Вале, на дорогах Ахалцихе–Ниноцминда и Ахалкалаки–Карцахи, на дороге Сачхере–Они, на участке 85–104 километр автомобильной дороги Хашури–Ахалцихе–Вале, на перевале Накерала, а также на участке Джвари–Ушгули автомобильной дороги Зугдиди–Джвари–Местиа–Ласдили.
Движение всех видов автотранспорта временно ограничено на автомобильной дороге Ничбиси–Дидгори–Диди Тонети, на перевале Паравани, на участке курорт Годердзи–Уткисубани дороги Батуми–Ахалцихе, а также на участках Кала–Ушгули и Меле–Ласдили.
Только движение автотранспорта с высокой проходимостью разрешено на автомобильной дороге Ничбиси–Дидгори–Диди Тонети.