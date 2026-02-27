https://sputnik-georgia.ru/20260227/vs-rossii-osvobodili-naselennyy-punkt-v-dnepropetrovskoy-oblasti-297357568.html
ВС России освободили населенный пункт в Днепропетровской области
ТБИЛИСИ, 27 фев – Sputnik. Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Краснознаменка в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ.Российские бойцы также нанесли поражение живой силе и технике военных формирований противника. За минувшую неделю в зоне действия данной группировки ВСУ потеряли свыше 2480 военнослужащих, лишились 45 боевых бронированных машин, 64 автомобилей, восьми орудий полевой артиллерии, четырех станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Помимо того, за этот период всего силы российской противовоздушной обороны сбили 22 управляемые авиабомбы, 50 снарядов HIMARS, четыре ракеты "Нептун", а также ликвидировали пять ракет "Фламинго" и 2041 беспилотник ВСУ.
27.02.2026
ТБИЛИСИ, 27 фев – Sputnik. Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Краснознаменка в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Краснознаменка Днепропетровской области", – говорится в сообщении ведомства.
Российские бойцы также нанесли поражение живой силе и технике военных формирований противника. За минувшую неделю в зоне действия данной группировки ВСУ потеряли свыше 2480 военнослужащих, лишились 45 боевых бронированных машин, 64 автомобилей, восьми орудий полевой артиллерии, четырех станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Помимо того, за этот период всего силы российской противовоздушной обороны сбили 22 управляемые авиабомбы, 50 снарядов HIMARS, четыре ракеты "Нептун", а также ликвидировали пять ракет "Фламинго" и 2041 беспилотник ВСУ.