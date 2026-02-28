Грузия
Гарибашвили тюрьму не покидал – ответ администрации тюрем Грузии
Sputnik Грузия
День рождения члена семьи осужденного не является основанием для того, чтобы временно покинуть тюрьму, заявляют в ведомстве
2026-02-28T19:03+0400
2026-02-28T19:13+0400
19:03 28.02.2026 (обновлено: 19:13 28.02.2026)
День рождения члена семьи осужденного не является основанием для того, чтобы временно покинуть тюрьму, заявляют в ведомстве
ТБИЛИСИ, 28 февр — Sputnik. Специальная пенитенциарная служба, занимающаяся контролем тюрем в Грузии, опровергла информацию о том, что экс-премьер Грузии Ираклий Гарибашвили якобы временно покидал тюрьму.
По утверждению телеканала "Формула", Гарибашвили 5 февраля покинул тюрьму на один день и присутствовал на дне рождения своего ребенка.

"Мы подчеркиваем, что осужденный Ираклий Гарибашвили не только временно не покидал исправительное учреждение, но этот вопрос даже не обсуждался в Специальной пенитенциарной службе", – говорится в сообщении.

Специальная пенитенциарная служба отмечает, что в соответствии с Пенитенциарным кодексом генеральный директор службы может предоставить осужденному право на временное освобождение из исправительного учреждения в случаях, строго определенных законом.

"День рождения члена семьи осужденного не является особым обстоятельством, определенным законом, на основании которого осужденный может временно покинуть исправительное учреждение", – подчеркивают в службе.

Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили признан виновным в легализации незаконных доходов в особо крупном размере.
В период с 2019 по 2024 год, занимая посты министра обороны и главы правительства, Гарибашвили тайно и под прикрытием активно занимался различными видами бизнес-деятельности и получал доходы незаконного происхождения в особо крупном размере. Гарибашвили обманом легализовал около 5 миллионов лари незаконного дохода.
В результате обыска в квартире экс-премьера 17 октября 2025 года было обнаружено и изъято 6,5 миллиона долларов США.
В январе 2026 года Гарибашвили заключил процессуальное соглашение с прокуратурой и согласился с предъявленными обвинениями и наказанием в виде лишения свободы на пять лет, а также с выплатой штрафа в размере 1 миллиона лари.
Ираклий Гарибашвили также лишен доходов, полученных от преступной деятельности, и денег, изъятых при обыске его дома, – в пользу государства.
0