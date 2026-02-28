https://sputnik-georgia.ru/20260228/garibashvili-tyurmu-ne-pokidal--otvet-administratsii-tyurem-gruzii-297374053.html

Гарибашвили тюрьму не покидал – ответ администрации тюрем Грузии

День рождения члена семьи осужденного не является основанием для того, чтобы временно покинуть тюрьму, заявляют в ведомстве 28.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 28 февр — Sputnik. Специальная пенитенциарная служба, занимающаяся контролем тюрем в Грузии, опровергла информацию о том, что экс-премьер Грузии Ираклий Гарибашвили якобы временно покидал тюрьму. По утверждению телеканала "Формула", Гарибашвили 5 февраля покинул тюрьму на один день и присутствовал на дне рождения своего ребенка. Специальная пенитенциарная служба отмечает, что в соответствии с Пенитенциарным кодексом генеральный директор службы может предоставить осужденному право на временное освобождение из исправительного учреждения в случаях, строго определенных законом. Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили признан виновным в легализации незаконных доходов в особо крупном размере. В период с 2019 по 2024 год, занимая посты министра обороны и главы правительства, Гарибашвили тайно и под прикрытием активно занимался различными видами бизнес-деятельности и получал доходы незаконного происхождения в особо крупном размере. Гарибашвили обманом легализовал около 5 миллионов лари незаконного дохода. В результате обыска в квартире экс-премьера 17 октября 2025 года было обнаружено и изъято 6,5 миллиона долларов США. В январе 2026 года Гарибашвили заключил процессуальное соглашение с прокуратурой и согласился с предъявленными обвинениями и наказанием в виде лишения свободы на пять лет, а также с выплатой штрафа в размере 1 миллиона лари. Ираклий Гарибашвили также лишен доходов, полученных от преступной деятельности, и денег, изъятых при обыске его дома, – в пользу государства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

