Инициатива начать дебаты привела к успеху – премьер Грузии

После возобновления дебатов общество получило возможность услышать здоровую предметную полемику по важным для него вопросам не только в режиме монолога, заявил... 28.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-28T16:17+0400

2026-02-28T16:17+0400

2026-02-28T16:17+0400

ТБИЛИСИ, 28 февр — Sputnik. Инициатива правительства возобновить формат дискуссии с обществом оказалась успешной, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В январе глава грузинского правительства призвал возродить публичные дискуссии, подчеркнув, что это "важно для нормального функционирования демократии". Первые дебаты прошли в начале февраля на телеканалах "Рустави 2" и "Имеди". По его словам, после возобновления дебатов общество получило возможность "услышать здоровую предметную полемику по важным для него вопросам не только в режиме монолога". Кроме того, по мнению премьера, после возобновления дебатов, в Грузии появилось пространство, где столкновение мнений направлено не на раскол людей с разными точками зрения, а на их объединение вокруг общей цели, и показало преимущество правящей силы. По его словам, такое преимущество сильно беспокоит ту часть оппозиции, которая, по мнению правящей партии, "выполняет задание иностранных заказчиков". При этом премьер-министр Грузии назвал санкции против телекомпаний "Имеди" и "ПосТВ" ответом на успешность дебатов. "О том, что британские санкции были направлены на срыв дебатов, безошибочно свидетельствуют единые послания местных иностранных агентов и многочисленные заявления, которыми они объявляли санкции основанием для уклонения от дебатов", – сказал Кобахидзе. Он также подчеркнул, что запретить работу СМИ санкциями ни у кого не получится. "Сегодня и грузинское общество, и грузинское государство гораздо сильнее. И никому не позволят посягать на свободу СМИ и медиаплюрализм в Грузии. Соответственно, у общества и в будущем будет полная возможность услышать разные мнения по разным вопросам и принимать информированные решения относительно судьбы своей страны", – отметил Кобахидзе. Грузинские телекомпании "Имеди" и "ПосТВ" попали под санкции Великобритании за распространение "заведомо вводящей в заблуждение информации о конфликте на Украине, что обеспечивает поддержку или продвигает политику, или действия, которые дестабилизируют Украину или подрывают, или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины". Власти Грузии поддержали телекомпании. При этом они утверждают, что никаких препятствий в работе Грузии создано не будет. Между тем новые учредители холдинга "Имеди" заявили о создании в Грузии собственного коммерческого банка – "Банка Имеди". Его планируется открыть в течение нескольких месяцев при поддержке партнеров и с соблюдением всех необходимых процедур. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отметил, что государственные компании продолжат сотрудничество с этими телеканалами, и заверил, что их работа в Грузии не будет ограничена. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

