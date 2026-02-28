https://sputnik-georgia.ru/20260228/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-28-fevralya-2026-297360340.html

Какой сегодня церковный праздник: 28 февраля 2026

По православному церковному календарю 28 февраля отмечают день памяти святых Онисима, Пафнутия, Евфросинии, Евсевия и других 28.02.2026, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему упоминаются в церковном календаре. По церковному календарю 28 февраля чествуют Виленскую икону Божьей Матери.Апостол от 70-тиПо церковному календарю 28 февраля поминают святого Онисима – апостола из числа 70-ти учеников Христа.В молодости Онисим служил во Фригии (Малая Азия) – был рабом богатого и знатного христианина Филимона. Как-то Онисим, в чем-то провинившись перед своим господином и испугавшись наказания, бежал в Рим, но как беглый раб попал там в тюрьму.В тюрьме Онисим встретился с апостолом Павлом, был просвещен им и принял крещение. Онисим в тюрьме служил святому Павлу как сын. Ученик Спасителя, лично знавший хозяина Онисима, Филимона, написал ему письмо, прося простить беглого раба и принять его уже как брата.Филимон не только простил Онисима, но и даровал ему свободу. Онисим вернулся к первоверховному апостолу в Рим и впоследствии был рукоположен во епископа города Газа.После смерти святого Павла он проповедовал Евангелие во многих городах и странах – в Греции, Испании и Малой Азии. В пожилом возрасте апостол занял епископский престол в Ефесе, где многих язычников обратил ко Христу.В царствование императора Траяна святого Онисима схватили и привели на суд к эпарху Тертиллу. Сначала его продержали 18 дней в темнице, затем сослали в город Путиолы. Через какое-то время эпарх, убедившись, что узник не откажется от своей веры, приказал забить его камнями, а затем казнить. Однако святому отрубили голову примерно в 109 году.Пафнутий и ЕвфросинияПо церковному календарю 28 февраля поминают преподобных Пафнутия и Евфросинию, живших в V веке.Родилась будущая святая в богатой и знатной семье в Александрии. Мать Евфросинии рано умерла – единственную дочь воспитывал отец Пафнутий, благочестивый христианин. Духовным наставником Пафнутия был настоятель монастыря, которого он часто посещал.Пафнутий, когда дочери исполнилось 18 лет, направился к своему наставнику в обитель, чтобы получить благословение на предстоящий брак дочери. Но Евфросиния стремилась к другой жизни. Приняв постриг от инока-странника, она хотела жить в уединении и молитве. Тайно покинув отчий дом, она поступила в мужскую обитель, опасаясь, что в женском монастыре отец ее обнаружит.В монастыре, который Евфросиния посещала с отцом с детства, деву, переодетую в мужскую одежду и назвавшую себя евнухом Измарагдом, не узнали. Святая 38 лет провела в уединенной келье в трудах, посте и молитве и достигла высокого духовного совершенства.Пафнутий, скорбящий о потере любимой дочери, находил духовное утешение у инока Измарагда, с которым не раз беседовал по совету настоятеля.Преподобная перед кончиной открыла свою тайну отцу и попросила, чтобы к погребению ее тела никто, кроме него, не готовил. Пафнутий, похоронив дочь, раздал все свое имущество нищим и принял монашество. В келье Евфросинии он прожил десять лет, вплоть до своей кончины.Евсевий пустынникПо церковному календарю 28 февраля поминают преподобного Евсевия пустынника, жившего в IV веке.Подвизался будущий святой на горе близ селения Асиха в Сирии. Он вел суровую жизнь – всегда находился под открытым небом, перенося терпеливо зимний холод и летний зной. Преподобный питался моченым горохом и бобами, а одежду носил кожаную.Когда к преподобному стало стекаться много народа, он пришел в ближний монастырь, устроил у монастырской стены небольшую ограду и в ней пребывал до смерти. Святой Евсевий дожил до глубокой старости. Скончался после 400 года в возрасте 90 лет.Виленская икона Божьей МатериПо церковному календарю 28 февраля празднуют день перенесения Виленской иконы Божьей Матери в Вильно.Виленскую икону Божьей Матери, по преданию, написал святой евангелист Лука. Долгое время икона Божьей Матери была родовой святыней греческих императоров в Константинополе.Икону в 1472 году перенесла в Москву София Палеолог – супруга великого князя Московского Иоанна III (1462-1505). Этой иконой Иоанн III в 1495-м благословил свою дочь Елену при выдаче ее замуж за литовского великого князя Александра.Виленскую икону Божьей Матери позже поставили в Предтеченском храме, в котором была погребена княгиня Елена. Впоследствии ее перенесли в Виленский Свято-Троицкий монастырь.ИмениныПо церковному календарю 28 февраля именины отмечают Евфросиния, София, Анисим, Алексей, Арсений, Афанасий, Иван, Михаил, Никон, Николай, Пафнутий, Семен и Петр.Материал подготовлен на основе открытых источников.

2026

