https://sputnik-georgia.ru/20260228/kurs-lari-dollar-297364353.html

Курс лари на субботу – 2,6759 GEL/$

Курс лари на субботу – 2,6759 GEL/$

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0018 лари по отношению к доллару 28.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-28T09:48+0400

2026-02-28T09:48+0400

2026-02-28T09:48+0400

грузия

экономика

лари

национальный банк грузии

доллары

курс лари к доллару на сегодня в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/09/287240503_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_efbdd2af35e837841403837c125e5781.jpg

ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 28 февраля в размере 2,6759 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0018 лари по отношению к доллару.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллары, курс лари к доллару на сегодня в грузии