МИД Грузии обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке

МИД Грузии обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке

28.02.2026

ТБИЛИСИ, 28 февр — Sputnik. МИД Грузии обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке и призывает своих граждан в этих странах к осторожности, говорится в заявлении ведомства. Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана, после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке."Министерство иностранных дел Грузии внимательно и с глубокой обеспокоенностью следит за ситуацией на Ближнем Востоке. Подчеркиваем важность дипломатических усилий для достижения деэскалации в регионе и обеспечения стабильности", – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. Министерство призвало граждан Грузии руководствоваться официальными указаниями и принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности. "Посольства Грузии в странах региона функционируют в полном объеме и готовы оказать гражданам Грузии необходимую помощь", – отмечает МИД Грузии. В посольствах Грузии и Израиле на данный момент открыты горячие линии для помощи гражданам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

