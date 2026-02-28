https://sputnik-georgia.ru/20260228/mid-gruzii-obespokoen-situatsiey-na-blizhnem-vostoke-297382217.html
МИД Грузии обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке
Ведомство призвало граждан Грузии принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности 28.02.2026
2026-02-28T21:06+0400
2026-02-28T21:06+0400
2026-02-28T21:25+0400
ТБИЛИСИ, 28 февр — Sputnik. МИД Грузии обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке и призывает своих граждан в этих странах к осторожности, говорится в заявлении ведомства. Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана, после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке."Министерство иностранных дел Грузии внимательно и с глубокой обеспокоенностью следит за ситуацией на Ближнем Востоке. Подчеркиваем важность дипломатических усилий для достижения деэскалации в регионе и обеспечения стабильности", – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. Министерство призвало граждан Грузии руководствоваться официальными указаниями и принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности. "Посольства Грузии в странах региона функционируют в полном объеме и готовы оказать гражданам Грузии необходимую помощь", – отмечает МИД Грузии. В посольствах Грузии и Израиле на данный момент открыты горячие линии для помощи гражданам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
2026
21:06 28.02.2026 (обновлено: 21:25 28.02.2026)
