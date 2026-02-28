Находящимся в Израиле гражданам Грузии напомнили о правилах безопасности
14:43 28.02.2026 (обновлено: 14:56 28.02.2026)
В посольстве Грузии в Израиле задействована "горячая линия" +972 526 919092, куда граждане могут обратиться в случае необходимости
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Посольство Грузии в Израиле предупредило находящихся в стране грузинских граждан о необходимости соблюдения мер безопасности во время включения сирен, оповещающих о предстоящей атаке.
Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана, после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке.
В посольстве Грузии в Израиле задействована "горячая линия" +972 526 919092, куда граждане могут обратиться в случае необходимости.
Также посольство Израиля опубликовало на своей странице правила поведения на случай включения сирен:
Находясь в здании, необходимо войти в специальное защищенное помещение/укрытие, закрыть двери и окна;
Находясь вне здания, если рядом нет специального убежища или здания, ложитесь на землю и прикройте голову руками;
Находясь в транспортном средстве, остановитесь, выйдите из транспортного средства и войдите в ближайшее здание или укрытие. Если рядом с вами нет здания или укрытия, выйдите из машины, ложитесь на землю и прикройте голову руками;
Нельзя останавливаться у входа в здание и в коридорах;
При отсутствии других указаний, покинуть укрытие можно через 10 минут после отключения сигнала тревоги;
Нельзя приближаться к сброшенной ракете или другому объекту. Предупредите других не приближаться к объекту/сброшенной ракете и сообщите о них в полицию.
Лицам, находящимся в Израиле с туристической целью, в случае сигнала тревоги следует воздержаться от выхода из отеля и передвижения по туристическим объектам.
Также гражданам Грузии рекомендовано избегать всех мест скопления людей и мест концентрации большого количества представителей правоохранительных органов.