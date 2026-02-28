Находящимся в Израиле гражданам Грузии напомнили о правилах безопасности

https://sputnik-georgia.ru/20260228/nakhodyaschimsya-v-izraile-grazhdanam-gruzii-napomnili-o-pravilakh-bezopasnosti-297370408.html

В посольстве Грузии в Израиле задействована "горячая линия" +972 526 919092, куда граждане могут обратиться в случае необходимости

ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Посольство Грузии в Израиле предупредило находящихся в стране грузинских граждан о необходимости соблюдения мер безопасности во время включения сирен, оповещающих о предстоящей атаке. Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана, после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке.В посольстве Грузии в Израиле задействована "горячая линия" +972 526 919092, куда граждане могут обратиться в случае необходимости. Также посольство Израиля опубликовало на своей странице правила поведения на случай включения сирен: Лицам, находящимся в Израиле с туристической целью, в случае сигнала тревоги следует воздержаться от выхода из отеля и передвижения по туристическим объектам. Также гражданам Грузии рекомендовано избегать всех мест скопления людей и мест концентрации большого количества представителей правоохранительных органов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

