На сколько выросла экономика Грузии и почему – данные статистики

Значительный вклад в рост экономики страны в январе 2026 года внесли сферы информации и коммуникации, финансовой и страховой деятельности 28.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Средний показатель реального роста ВВП в январе 2026 года составил 7,9%, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". Реальный экономический рост в Грузии в декабре 2025 года составил 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По данным Национальной службы статистики "Сакстат", значительный вклад в рост экономики страны в январе 2026 года внесли сферы информации и коммуникации, финансовой и страховой деятельности, горнодобывающей промышленности и гостиничного и ресторанного дела. Спад зафиксирован в сферах строительства и торговли Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023-м – 7,5%, в 2024-м – 9,4%, в 2025 году – 7,5%. Что выросло и на сколько По данным "Сакстата", в январе 2026 года экспорт вырос на 9%, а импорт сократился на 33,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В прошлом месяце в стране было зарегистрировано более 5,4 тысячи новых предприятий, на 0,3% меньше, чем в январе 2025 года. Снижение в основном обусловлено сокращением регистрации местных ООО. По информации Шавишвили, рост в сфере информации и коммуникации связан с разработкой компьютерных программ и расширением услуг по консультациям в сфере информационных технологий и коммуникации. Рост в финансовой и страховой сфере обусловлен ростом процентных доходов банков. Рост же в горнодобывающей сфере связан с увеличением добычи цветных металлов. С расширением гостиниц и услуг доставки готовой еды связан рост в гостиничной и ресторанной сферах. Снижение в секторе строительства в основном связано с сокращением гражданского строительства дорог и автобанов. В сфере торговли снижение в основном связано со снижением торговли топливом, розничной торговли, а также снижением розничной торговли автомобилями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

