Падение деревьев и обрыв линий электропередач: последствия снегопада в Тбилиси

Падение деревьев и обрыв линий электропередач: последствия снегопада в Тбилиси

28.02.2026

2026-02-28T10:52+0400

2026-02-28T10:52+0400

2026-02-28T10:52+0400

ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Снегопад в Тбилиси и его пригородах, продолжающийся с пятницы, 27 февраля, создал серьезные проблемы, говорится в сообщении мэрии Тбилиси. Согласно прогнозам синоптиков, снегопад в пригородах Тбилиси продлится до вечера 1 марта. По данным мэрии, из-за падения деревьев и ветвей были повреждены линии электропередач, столбы уличного освещения, автомобили, заблокированы дороги. По разным адресам оборваны интернет-кабели, над восстановлением которых активно работают компании-провайдеры. Также из-за снегопада упали и столбы линий электропередач. По информации городских властей, дороги в прилегающих к столице поселениях и в самой столице активно посыпаются технической солью и расчищаются. Мэрия призывает население в период обильных осадков передвигаться на автомобилях только с зимними шинами. В случае возникновения проблем из-за непогоды гражданам рекомендуется обращаться на горячую линию "Тбилсервис Групп" (2 61 90 50) или на горячую линию мэрии (2 72 22 22). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

