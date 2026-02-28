https://sputnik-georgia.ru/20260228/padenie-derevev-i-obryv-liniy-elektroperedach-posledstviya-snegopada-v-tbilisi-297365680.html
Падение деревьев и обрыв линий электропередач: последствия снегопада в Тбилиси
Падение деревьев и обрыв линий электропередач: последствия снегопада в Тбилиси
Sputnik Грузия
Снегопад в пригородах Тбилиси, согласно прогнозам синоптиков, продлится до вечера 1 марта 28.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-28T10:52+0400
2026-02-28T10:52+0400
2026-02-28T10:52+0400
снегопад
грузия
новости
погода
тбилиси
тбилсервис групп
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/12/296689149_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1abd5e35e15a5588cdfc1fc03a551261.jpg
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Снегопад в Тбилиси и его пригородах, продолжающийся с пятницы, 27 февраля, создал серьезные проблемы, говорится в сообщении мэрии Тбилиси. Согласно прогнозам синоптиков, снегопад в пригородах Тбилиси продлится до вечера 1 марта. По данным мэрии, из-за падения деревьев и ветвей были повреждены линии электропередач, столбы уличного освещения, автомобили, заблокированы дороги. По разным адресам оборваны интернет-кабели, над восстановлением которых активно работают компании-провайдеры. Также из-за снегопада упали и столбы линий электропередач. По информации городских властей, дороги в прилегающих к столице поселениях и в самой столице активно посыпаются технической солью и расчищаются. Мэрия призывает население в период обильных осадков передвигаться на автомобилях только с зимними шинами. В случае возникновения проблем из-за непогоды гражданам рекомендуется обращаться на горячую линию "Тбилсервис Групп" (2 61 90 50) или на горячую линию мэрии (2 72 22 22). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/12/296689149_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d0bd0772c64c54eb256356d0a3c0083f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
снегопад, грузия, новости, погода, тбилиси, тбилсервис групп
снегопад, грузия, новости, погода, тбилиси, тбилсервис групп
Падение деревьев и обрыв линий электропередач: последствия снегопада в Тбилиси
Снегопад в пригородах Тбилиси, согласно прогнозам синоптиков, продлится до вечера 1 марта
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Снегопад в Тбилиси и его пригородах, продолжающийся с пятницы, 27 февраля, создал серьезные проблемы, говорится в сообщении мэрии Тбилиси.
Согласно прогнозам синоптиков, снегопад в пригородах Тбилиси продлится до вечера 1 марта.
По данным мэрии, из-за падения деревьев и ветвей были повреждены линии электропередач, столбы уличного освещения, автомобили, заблокированы дороги.
По разным адресам оборваны интернет-кабели, над восстановлением которых активно работают компании-провайдеры. Также из-за снегопада упали и столбы линий электропередач.
По информации городских властей, дороги в прилегающих к столице поселениях и в самой столице активно посыпаются технической солью и расчищаются.
Мэрия призывает население в период обильных осадков передвигаться на автомобилях только с зимними шинами. В случае возникновения проблем из-за непогоды гражданам рекомендуется обращаться на горячую линию "Тбилсервис Групп" (2 61 90 50) или на горячую линию мэрии (2 72 22 22).