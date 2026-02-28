https://sputnik-georgia.ru/20260228/posledstviya-snegopada---v-tbilisi-desyatki-tysyach-abonentov-bez-sveta-i-gaza--297370873.html
Последствия снегопада – в Тбилиси десятки тысяч абонентов без света и газа
Последствия снегопада – в Тбилиси десятки тысяч абонентов без света и газа
Интенсивные работы по ремонту линий электропередач ведутся в активном режиме
28.02.2026
2026-02-28T15:15+0400
15:40
ТБИЛИСИ, 28 февр — Sputnik. Снегопад, продолжающийся с 27 февраля, создал серьезные проблемы для жителей столицы, в том числе и в вопросах электро- и газоснабжения. Из-за повреждения обвалившимися деревьями линий электропередач Мтацминда-1 и Мтацминда-2 без электроэнергии осталось 70 тысяч абонентов в центральном районе Мтацминда и в районе Ваке, в который входят также пригородные поселки Цхнети, Коджори, Окрокана. Интенсивные работы по ремонту линий электропередач ведутся в активном режиме. Электричество уже подается 328 тысячам абонентов в районах Дигоми и Сололаки, которые также остались без света из-за повреждений линий электропередач. Кроме того, снегопад повредил и линию газоснабжения в районе Самгори, из-за чего без подачи газа остались 11,5 тысячи абонентов. Что касается дорог, то в пригородах до сих пор идут работы по их очистке и посыпанию технической солью. По прогнозам синоптиков, снегопад продлится до 1 марта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Последствия снегопада – в Тбилиси десятки тысяч абонентов без света и газа
15:15 28.02.2026 (обновлено: 15:40 28.02.2026)
Интенсивные работы по ремонту линий электропередач ведутся в активном режиме
ТБИЛИСИ, 28 февр — Sputnik. Снегопад, продолжающийся с 27 февраля, создал серьезные проблемы для жителей столицы, в том числе и в вопросах электро- и газоснабжения.
Из-за повреждения обвалившимися деревьями линий электропередач Мтацминда-1 и Мтацминда-2 без электроэнергии осталось 70 тысяч абонентов в центральном районе Мтацминда и в районе Ваке, в который входят также пригородные поселки Цхнети, Коджори, Окрокана.
Интенсивные работы по ремонту линий электропередач ведутся в активном режиме. Электричество уже подается 328 тысячам абонентов в районах Дигоми и Сололаки, которые также остались без света из-за повреждений линий электропередач.
Кроме того, снегопад повредил и линию газоснабжения в районе Самгори, из-за чего без подачи газа остались 11,5 тысячи абонентов.
Что касается дорог, то в пригородах до сих пор идут работы по их очистке и посыпанию технической солью.
По прогнозам синоптиков, снегопад продлится до 1 марта.