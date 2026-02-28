https://sputnik-georgia.ru/20260228/posolstvo-gruzii-prizyvaet-grazhdan-vozderzhatsya-ot-poezdok-v-iran-297370698.html

Посольство Грузии призывает граждан воздержаться от поездок в Иран

Посольство Грузии призывает граждан воздержаться от поездок в Иран

Sputnik Грузия

Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана 28.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-28T15:04+0400

2026-02-28T15:04+0400

2026-02-28T15:32+0400

новости

грузия

в мире

сша

иран

дональд трамп

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24742/21/247422187_0:190:3303:2048_1920x0_80_0_0_ff1a593b9734aacbadb525075ad72acb.jpg

ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Посольство Грузии в Иране задействовало горячии линии для помощи гражданам Грузии, находящимся в этой стране, и порекомендовало воздержаться от поездок в Иран.Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана, после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке.Граждане Грузии могут обратиться в посольство в случае необходимости по следующим номерам: +98 912 299 77 26; +995 599 98 01 89; +995 595 31 16 61; +98 912 075 83 97. Удары в рамках операции "Эпическая ярость" нанесли по нескольким районам страны. Президент Дональд Трамп заявил, что целью является "устранение угрозы" со стороны иранского режима, включая его ядерную и ракетную программы. По его словам, США намерены уничтожить ракетную промышленность Ирана и его военно-морские силы. Трамп также предупредил о возможных потерях и заявил, что "бомбы будут падать повсюду". По данным СМИ, атаки Израиля и США затронули около 30 целей, включая правительственные и военные объекты, а также провинцию Исфахан, где расположен один из ядерных объектов. В стране почти полностью отключен интернет, а также введены ограничения на связь. Воздушное пространство Ирана и соседнего Ирака закрыто. В ответ на атаку Иран нанес ответный удар, СМИ сообщили об атаке на Израиль и взрывах в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, а также на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ. Также сообщается об атаках на Бахрейн, Кувейт, Иорданию и Катар. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

сша

иран

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, в мире, сша, иран, дональд трамп