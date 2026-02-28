https://sputnik-georgia.ru/20260228/posolstvo-irana-v-gruzii-obeschaet-svoim-grazhdanam-bezopasnoe-vozvraschenie-domoy-297371407.html

Посольство Ирана в Грузии обещает своим гражданам безопасное возвращение домой

Посольство Ирана в Грузии обещает своим гражданам безопасное возвращение домой

Sputnik Грузия

Официальное заявление о путях возвращения на родину будет опубликовано на сайте посольства Ирана в Грузии 28.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-28T15:29+0400

2026-02-28T15:29+0400

2026-02-28T15:43+0400

грузия

новости

политика

сша

израиль

иран

дональд трамп

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24742/21/247422187_0:190:3303:2048_1920x0_80_0_0_ff1a593b9734aacbadb525075ad72acb.jpg

ТБИЛИСИ, 28 февр — Sputnik. Посольство Ирана в Тбилиси готово оказать помощь по возвращению домой своих граждан, которые находятся в Грузии, говорится в заявлении диппредставительства. После того как в субботу, 28 февраля Израиль и США начали наносить удары по военным и административным объектам в Тегеране и других иранских городах, Иран принял решение закрыть воздушное пространство. "Посольство Ирана в Грузии планирует принять соответствующие меры для перевозки тех граждан, которые не могут вовремя вернуться на родину", – говорится в заявлении. По данным посольства, официальное заявление о путях возвращения на родину будет опубликовано на сайте посольства Ирана в Грузии. Удары в рамках операции "Эпическая ярость" нанесли по нескольким районам страны. Президент Дональд Трамп заявил, что целью является "устранение угрозы" со стороны иранского режима, включая его ядерную и ракетную программы. По его словам, США намерены уничтожить ракетную промышленность Ирана и его военно-морские силы. Трамп также предупредил о возможных потерях и заявил, что "бомбы будут падать повсюду". По данным СМИ, атаки Израиля и США затронули около 30 целей, включая правительственные и военные объекты, а также провинцию Исфахан, где расположен один из ядерных объектов. В стране почти полностью отключен интернет, а также введены ограничения на связь. Воздушное пространство Ирана и соседнего Ирака закрыто. В ответ на атаку Иран нанес ответный удар, СМИ сообщили об атаке на Израиль и взрывах в столице Объединенных Арабских Эмиратов, городе Абу-Даби, а также на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ. Также сообщается об атаках на Бахрейн, Кувейт, Иорданию и Катар. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

сша

израиль

иран

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, сша, израиль, иран, дональд трамп