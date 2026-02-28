https://sputnik-georgia.ru/20260228/silnyy-tuman-okutal-dzhvari-i-mtskheta-pered-snegopadom-v-tbilisi---foto-297381367.html
Сильный туман окутал Джвари и Мцхета перед снегопадом в Тбилиси - фото
Сильный туман окутал Джвари и Мцхета перед снегопадом в Тбилиси - фото
Sputnik Грузия
Перед сильным снегопадом в Тбилиси близ столицы была туманная погода. Древняя столица Грузии - город Мцхета и монастырь Джвари, были буквально окутаны... 28.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-28T19:50+0400
2026-02-28T19:50+0400
2026-02-28T19:50+0400
фотоленты
мультимедиа
новости грузии в фотографиях
новости в фотографиях
погода
непогода в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/1c/297375642_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e11be0c1b5ca8e4b50d25dbff18de29d.jpg
Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как сильный туман скрывал древний монастырь Джвари и историческое место близ города Мцхета, где сливаются реки Арагви и Кура (Мтквари).
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/1c/297375642_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_e2b8bf125856afd7a9e3502fbddb7955.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, новости в фотографиях, погода, непогода в грузии, фото
фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, новости в фотографиях, погода, непогода в грузии, фото
Сильный туман окутал Джвари и Мцхета перед снегопадом в Тбилиси - фото
Перед сильным снегопадом в Тбилиси близ столицы была туманная погода. Древняя столица Грузии - город Мцхета и монастырь Джвари, были буквально окутаны облаками.
Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как сильный туман скрывал древний монастырь Джвари и историческое место близ города Мцхета, где сливаются реки Арагви и Кура (Мтквари).
© photo: Sputnik / Stringer
Сильный туман создал неповторимую атмосферу, которую могли увидеть туристы со смотровой площадки у монастыря Джвари.
Сильный туман создал неповторимую атмосферу, которую могли увидеть туристы со смотровой площадки у монастыря Джвари.
© photo: Sputnik / Stringer
Древний монастырь Джвари, построенный в VI веке, тоже выглядел необычно.
Древний монастырь Джвари, построенный в VI веке, тоже выглядел необычно.
© photo: Sputnik / Stringer
Туман был настолько сильным, что видимость была крайне низкой.
Туман был настолько сильным, что видимость была крайне низкой.
© photo: Sputnik / Stringer
В такую погоду туристов у Джвари было мало.
В такую погоду туристов у Джвари было мало.
© photo: Sputnik / Stringer
Но тем, кто решился в плохую погоду приехать к древнему храму, повезло.
Но тем, кто решился в плохую погоду приехать к древнему храму, повезло.
© photo: Sputnik / Stringer
Так выглядело место слияния двух рек - Арагви и Куры (Мтквари).
Так выглядело место слияния двух рек - Арагви и Куры (Мтквари).
© photo: Sputnik / Stringer
Древнюю столицу Грузии - город Мцхета, скрывали облака.
Древнюю столицу Грузии - город Мцхета, скрывали облака.
© photo: Sputnik / Stringer
Шел небольшой дождь, похолодало, но никто и не предполагал, что через несколько часов начнется сильный снегопад.
Шел небольшой дождь, похолодало, но никто и не предполагал, что через несколько часов начнется сильный снегопад.
© photo: Sputnik / Stringer
Храм Джвари - первый исторический памятник в Грузии, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (в 1994 году).
Храм Джвари - первый исторический памятник в Грузии, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (в 1994 году).