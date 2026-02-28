https://sputnik-georgia.ru/20260228/silnyy-tuman-okutal-dzhvari-i-mtskheta-pered-snegopadom-v-tbilisi---foto-297381367.html

Сильный туман окутал Джвари и Мцхета перед снегопадом в Тбилиси - фото

Sputnik Грузия

Перед сильным снегопадом в Тбилиси близ столицы была туманная погода. Древняя столица Грузии - город Мцхета и монастырь Джвари, были буквально окутаны... 28.02.2026, Sputnik Грузия

Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как сильный туман скрывал древний монастырь Джвари и историческое место близ города Мцхета, где сливаются реки Арагви и Кура (Мтквари).

2026

Новости

