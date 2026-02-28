https://sputnik-georgia.ru/20260228/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-poslednie-dannye-297366766.html
Ситуация на дорогах Грузии: последние данные
Согласно прогнозам синоптиков, снег и непогода продлятся до вечера 1 марта 28.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-28T11:55+0400
2026-02-28T11:55+0400
2026-02-28T12:32+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/07/297008726_0:97:1040:682_1920x0_80_0_0_50adda932e9fed6a09386872cb2d301c.jpg
2026
11:55 28.02.2026 (обновлено: 12:32 28.02.2026)
Согласно прогнозам синоптиков, снег и непогода продлятся до вечера 1 марта
ТБИЛИСИ, 28 февр — Sputnik. Дорога в направлении России остается закрытой, также закрыты дороги в горных районах Грузии, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Мининфраструктуры страны.
На трассе международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс запрет на передвижение всех видов транспорта закрыт на участке Коби-Гудаури из-за высокой угрозы схода лавин.
До Гудаури же можно добраться из Тбилиси только на легковых автомобилях.
Также из-за угрозы схода лавин, плохой видимости и метели сохраняется запрет на передвижение транспорта по следующим направлениям: Верона-Телави, Ничбиси-Дидгори-Диди Тонети, перевал Паравани, Годердзи-Уткисубани трассы Батуми-Ахалцихе, а также на участках Кала Ушгули и Меле-Ласдили.
Только для легковых автомобилей дорога открыта на участках Гоми-Сачхере, Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда, Ахалцихе-Ниноцминда, Ахалкалаки-Карцахи, Сачхере-Они и Джвари-Ушгули.
Согласно прогнозам синоптиков, снег и непогода, из-за которых и закрываются дороги, продлятся до вечера 1 марта.