Ситуация на дорогах Грузии: последние данные

2026-02-28T11:55+0400

ТБИЛИСИ, 28 февр — Sputnik. Дорога в направлении России остается закрытой, также закрыты дороги в горных районах Грузии, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Мининфраструктуры страны. На трассе международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс запрет на передвижение всех видов транспорта закрыт на участке Коби-Гудаури из-за высокой угрозы схода лавин. До Гудаури же можно добраться из Тбилиси только на легковых автомобилях. Также из-за угрозы схода лавин, плохой видимости и метели сохраняется запрет на передвижение транспорта по следующим направлениям: Верона-Телави, Ничбиси-Дидгори-Диди Тонети, перевал Паравани, Годердзи-Уткисубани трассы Батуми-Ахалцихе, а также на участках Кала Ушгули и Меле-Ласдили. Только для легковых автомобилей дорога открыта на участках Гоми-Сачхере, Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда, Ахалцихе-Ниноцминда, Ахалкалаки-Карцахи, Сачхере-Они и Джвари-Ушгули. Согласно прогнозам синоптиков, снег и непогода, из-за которых и закрываются дороги, продлятся до вечера 1 марта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

