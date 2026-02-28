Грузия
Совбез ООН соберется на экстренное заседание по ситуации вокруг Ирана
Совбез ООН соберется на экстренное заседание по ситуации вокруг Ирана
Об эскалации стало известно утром 28 февраля, когда США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по территории Ирана 28.02.2026
в мире
политика
новости
израиль
сша
иран
дональд трамп
оон
ТБИЛИСИ, 28 февр — Sputnik. Экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с резким обострением ситуации на Ближнем Востоке состоится в ночь с 28 февраля на 1 марта. Об этом сообщили в постпредстве России при ООН.Заседание назначено на 16:00 по нью-йоркскому времени (01:00 1 марта по тбилисскому времени). Поводом стали удары США и Израиля по Ирану и последовавшие ответные действия Тегерана.Об эскалации стало известно утром 28 февраля, когда США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по территории Ирана. Позднее президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной операции. В ответ Иран сообщил о ракетных и беспилотных ударах по Израилю и американским военным объектам в регионе, назвав их законными целями.В течение дня поступали сообщения о взрывах в ряде стран Персидского залива, включая Катар, Кувейт, ОАЭ, Бахрейн и Саудовскую Аравию. Эти государства временно закрыли свое воздушное пространство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
в мире, политика, новости, израиль, сша, иран, дональд трамп, оон
в мире, политика, новости, израиль, сша, иран, дональд трамп, оон

Совбез ООН соберется на экстренное заседание по ситуации вокруг Ирана

21:01 28.02.2026
Совет Безопасности ООН. Архивное фото.
Совет Безопасности ООН. Архивное фото. - Sputnik Грузия, 1920, 28.02.2026
CC BY 2.0 / Gobierno de Chile / Gobierno de Chile
Об эскалации стало известно утром 28 февраля, когда США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по территории Ирана
ТБИЛИСИ, 28 февр — Sputnik. Экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с резким обострением ситуации на Ближнем Востоке состоится в ночь с 28 февраля на 1 марта. Об этом сообщили в постпредстве России при ООН.
Заседание назначено на 16:00 по нью-йоркскому времени (01:00 1 марта по тбилисскому времени). Поводом стали удары США и Израиля по Ирану и последовавшие ответные действия Тегерана.
Об эскалации стало известно утром 28 февраля, когда США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по территории Ирана. Позднее президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной операции. В ответ Иран сообщил о ракетных и беспилотных ударах по Израилю и американским военным объектам в регионе, назвав их законными целями.
В течение дня поступали сообщения о взрывах в ряде стран Персидского залива, включая Катар, Кувейт, ОАЭ, Бахрейн и Саудовскую Аравию. Эти государства временно закрыли свое воздушное пространство.
