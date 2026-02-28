https://sputnik-georgia.ru/20260228/ssha-nachali-masshtabnuyu-operatsiyu-protiv-irana-297366526.html

США начали масштабную операцию против Ирана

США начали масштабную операцию против Ирана

Трамп утверждает, что Иран попытался восстановить ядерную программу и развивает дальнобойные ракеты, способные достичь Европы и потенциально США 28.02.2026

ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Ирана. Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны) подтвердило, что Израиль нанес удары по ряду военных и административных объектов в Тегеране и других городах.Американский лидер утверждает, что Иран попытался восстановить ядерную программу и развивает дальнобойные ракеты, способные достичь Европы и потенциально США.Между тем ответ Ирана на удары по стране будет сильным и решительным, сообщили в командовании Корпуса стражей исламской революции. Операция против Ирана может продлиться несколько дней, утверждает газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников США и Израиля.Ранее министерство обороны Израиля сообщило, что армия нанесла превентивный удар по Ирану "с целью устранения угроз". При этом министр обороны Израиля Исраэль Кац ввел на всей территории страны особое чрезвычайное положение. В Тель-Авиве местным жителям было рекомендовано спрятаться в убежищах из-за угрозы воздушной атаки со стороны Ирана.Тем временем Китай, в частности, официальный представитель минобороны КНР Чжан Сяоган, заявил, что безответственные действия Вашингтона в области контроля над вооружениями сделали США главным источником неопределенности для международного ядерного порядка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

