https://sputnik-georgia.ru/20260228/v-aeroportakh-gruzii-otmenen-ryad-aviareysov--napravleniya-297374750.html

В аэропортах Грузии отменен ряд авиарейсов – направления

Sputnik Грузия

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана 28.02.2026, Sputnik Грузия

грузия

новости

экономика

иран

израиль

сша

wizz air

tav georgia

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23250/73/232507368_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_92d17cb6d1869b2e3bb124595eb71ce2.jpg

ТБИЛИСИ, 28 февр — Sputnik. Большинство рейсов из Тбилисского и Батумского международных аэропортов в направлении стран Ближнего Востока отменены, сообщает компания TAV Georgia, управляющая аэропортами Тбилиси и Батуми. США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.По данным компании, отменены все рейсы в направлении Тель-Авива, Кувейта, Дохи, Джидды и Дубая. Также все рейсы до 7 марта в сторону Израиля, Дубая, Абу-Даби и Аммана отменила и летающая из Кутаисского международного аэропорта авиакомпания Wizz Air. Вместе с тем, в целях превенции, Wizz Air на 72 часа отменяет запланированные рейсы в направлении Саудовской Аравии до 2 марта 2026 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

2026

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия

