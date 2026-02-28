https://sputnik-georgia.ru/20260228/vooruzhennaya-agressiya-protiv-suverennogo-gosudarstva-rossiya-o-deystviyakh-ssha-v-irane-297371038.html
"Вооруженная агрессия против суверенного государства": Россия о действиях США в Иране
"Вооруженная агрессия против суверенного государства": Россия о действиях США в Иране
Российское дипломатическое ведомство жестко отреагировало на удары США по Ирану
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Агрессия США и Израиля была спланированной вооруженной акцией против суверенного государства, заявили в МИД России. Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана, после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке."Масштаб и характер предшествовавших этому безрассудному шагу военно-политических и пропагандистских приготовлений, включая стягивание в регион крупной военной группировки США, не оставляют сомнений в том, что речь идет о заранее спланированном и неспровоцированном акте вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства-члена ООН в нарушение основополагающих принципов и норм международного права", – говорится в официальном комментарии российского дипломатического ведомства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
15:22 28.02.2026 (обновлено: 15:41 28.02.2026)
Российское дипломатическое ведомство жестко отреагировало на удары США по Ирану
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Агрессия США и Израиля была спланированной вооруженной акцией против суверенного государства, заявили в МИД России.
Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана, после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке.
"Масштаб и характер предшествовавших этому безрассудному шагу военно-политических и пропагандистских приготовлений, включая стягивание в регион крупной военной группировки США, не оставляют сомнений в том, что речь идет о заранее спланированном и неспровоцированном акте вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства-члена ООН в нарушение основополагающих принципов и норм международного права", – говорится в официальном комментарии российского дипломатического ведомства.