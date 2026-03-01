https://sputnik-georgia.ru/20260301/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-1-marta-2026-297360611.html

Какой сегодня церковный праздник: 1 марта 2026

Какой сегодня церковный праздник: 1 марта 2026

По православному церковному календарю 1 марта отмечают день памяти святых Памфила, Валента, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии...

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 1 марта поминают мучеников Памфила, Павла, Валента, Порфирия, Феодула, Селевкия, Иулиана, Самуила, Даниила, Илию, Исаию и Иеремию, пострадавших в Кесарии Палестинской во время правления Диоклетиана (284-305).Святой Памфил, уроженец города Берита (Бейрут), получив образование в Александрии, был поставлен пресвитером в Кесарии. Много потрудившись над сличением и исправлением текстов Нового Завета, поврежденных переписчиками, пресвитер переписывал исправленные копии и рассылал всем желающим.В Кесарии трудами и заботами святого была собрана обширная библиотека духовных книг, служившая христианскому просвещению. Таким образом преподобный обратил многих язычников в истинную веру.Блаженный Иероним, живший в IV - начале V веков, очень чтивший святого Памфила, хранил у себя некоторые его рукописи. Святому Памфилу в проповеди Христовой веры деятельно помогали пожилой диакон Елийской церкви, преподобный Валент, прекрасно знавший Священное Писание, и пламенный исповедник Павел.Правитель Кесарии Палестинской Урбан заточил мучеников Памфила, Валента и Павла в тюрьму на два года. Его преемник Фирмилиан осудил в Египте 130 христиан и отправил их на золотоносные рудники в Киликию (Малая Азия).Осужденных до места изгнания сопровождали пятеро юношей-братьев, которых на обратном пути в Египет задержали в Кесарии и бросили в тюрьму за исповедание Христа. Юношей доставили на суд вместе с ранее заключенными Памфилом, Валентом и Павлом. Братьев, назвавшихся именами ветхозаветных пророков Иеремии, Илии, Исаии, Самуила и Даниила, подвергли жестоким пыткам и, не добившись отречения, казнили вместе с Памфилом, Валентом и Павлом.Порфирия, 18-летнего слугу пресвитера Памфила, попросившего разрешения похоронить тела мучеников, сожгли на костре. Вместе с мучениками казнили бывшего воина, благочестивого христианина Селевкия, который приветствовал подвиг мучеников.По приказу правителя, на кресте распяли его пожилого слугу Феодула, который также поприветствовал мучеников, ведомых на казнь. На сожжение осудили и юношу Иулиана-каппадокийца, который, увидев тела мучеников, брошенные на съедение зверям, преклонил перед ними колена.Тела всех 12 мучеников оставались в течение четырех дней без погребения. Но ни звери, ни птицы их не коснулись. Язычники, смущенные этим обстоятельством, позволили христианам похоронить тела мучеников. Произошло это 308-309 годах.Епископ МесопотамскийПо церковному календарю 1 марта поминают преподобного Маруфа, епископа Месопотамского.Будущий святой был епископом основанного им города Тигрита (по-гречески – Мартирополя), расположенного на границе Византийской империи с Персией. Святой, прославившись ученостью и благочестием, писал о мучениках, пострадавших за Христову веру от персидского царя Сапора.Преподобный участвовал во II Вселенском Соборе, созванном в Константинополе в 381 году против ереси Македония, а в 383-м – в поместном Антиохийском Соборе против мессалиан.Святой Маруф в 403-404 годах отправился в Константинополь, чтобы исходатайствовать защиту персидским христианам у императора Аркадия. Дважды император Феодосий Младший посылал преподобного к шаху Издегерду для заключения между империей и Персией мира.Исполняя должность посла при дворе Издегерда, святой Маруф в 414-м внушил шаху расположение к христианам и содействовал в Персии свободе исповедания истинной веры. Он восстанавливал христианские храмы, разрушенные персидским шахом Сапором, а также перенес мощи святых мучеников в Мартирополь, где он и скончался примерно в 422 году.ИмениныПо церковному календарю 1 марта именины отмечают Илья, Павел, Макар, Даниил, Роман и Порфирий.Материал подготовлен на основе открытых источников.

