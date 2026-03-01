https://sputnik-georgia.ru/20260301/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-1-marta-2026-297360611.html
Какой сегодня церковный праздник: 1 марта 2026
По православному церковному календарю 1 марта отмечают день памяти святых Памфила, Валента, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии... 01.03.2026, Sputnik Грузия
По православному церковному календарю 1 марта отмечают день памяти святых Памфила, Валента, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии, Исаия, Маруфа и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему упоминаются в церковном календаре.
По церковному календарю 1 марта поминают мучеников Памфила, Павла, Валента, Порфирия, Феодула, Селевкия, Иулиана, Самуила, Даниила, Илию, Исаию и Иеремию, пострадавших в Кесарии Палестинской во время правления Диоклетиана (284-305).
Святой Памфил, уроженец города Берита (Бейрут), получив образование в Александрии, был поставлен пресвитером в Кесарии. Много потрудившись над сличением и исправлением текстов Нового Завета, поврежденных переписчиками, пресвитер переписывал исправленные копии и рассылал всем желающим.
В Кесарии трудами и заботами святого была собрана обширная библиотека духовных книг, служившая христианскому просвещению. Таким образом преподобный обратил многих язычников в истинную веру.
Блаженный Иероним, живший в IV - начале V веков, очень чтивший святого Памфила, хранил у себя некоторые его рукописи. Святому Памфилу в проповеди Христовой веры деятельно помогали пожилой диакон Елийской церкви, преподобный Валент, прекрасно знавший Священное Писание, и пламенный исповедник Павел.
Правитель Кесарии Палестинской Урбан заточил мучеников Памфила, Валента и Павла в тюрьму на два года. Его преемник Фирмилиан осудил в Египте 130 христиан и отправил их на золотоносные рудники в Киликию (Малая Азия).
Осужденных до места изгнания сопровождали пятеро юношей-братьев, которых на обратном пути в Египет задержали в Кесарии и бросили в тюрьму за исповедание Христа. Юношей доставили на суд вместе с ранее заключенными Памфилом, Валентом и Павлом. Братьев, назвавшихся именами ветхозаветных пророков Иеремии, Илии, Исаии, Самуила и Даниила, подвергли жестоким пыткам и, не добившись отречения, казнили вместе с Памфилом, Валентом и Павлом.
Порфирия, 18-летнего слугу пресвитера Памфила, попросившего разрешения похоронить тела мучеников, сожгли на костре. Вместе с мучениками казнили бывшего воина, благочестивого христианина Селевкия, который приветствовал подвиг мучеников.
По приказу правителя, на кресте распяли его пожилого слугу Феодула, который также поприветствовал мучеников, ведомых на казнь. На сожжение осудили и юношу Иулиана-каппадокийца, который, увидев тела мучеников, брошенные на съедение зверям, преклонил перед ними колена.
Тела всех 12 мучеников оставались в течение четырех дней без погребения. Но ни звери, ни птицы их не коснулись. Язычники, смущенные этим обстоятельством, позволили христианам похоронить тела мучеников. Произошло это 308-309 годах.
По церковному календарю 1 марта поминают преподобного Маруфа, епископа Месопотамского.
Будущий святой был епископом основанного им города Тигрита (по-гречески – Мартирополя), расположенного на границе Византийской империи с Персией. Святой, прославившись ученостью и благочестием, писал о мучениках, пострадавших за Христову веру от персидского царя Сапора.
Преподобный участвовал во II Вселенском Соборе, созванном в Константинополе в 381 году против ереси Македония, а в 383-м – в поместном Антиохийском Соборе против мессалиан.
Святой Маруф в 403-404 годах отправился в Константинополь, чтобы исходатайствовать защиту персидским христианам у императора Аркадия. Дважды император Феодосий Младший посылал преподобного к шаху Издегерду для заключения между империей и Персией мира.
Исполняя должность посла при дворе Издегерда, святой Маруф в 414-м внушил шаху расположение к христианам и содействовал в Персии свободе исповедания истинной веры. Он восстанавливал христианские храмы, разрушенные персидским шахом Сапором, а также перенес мощи святых мучеников в Мартирополь, где он и скончался примерно в 422 году.
По церковному календарю 1 марта именины отмечают Илья, Павел, Макар, Даниил, Роман и Порфирий.
Материал подготовлен на основе открытых источников.