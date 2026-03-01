https://sputnik-georgia.ru/20260301/novyy-rekord-tyurem--v-gruzii-sidit-03-naseleniya--297374414.html

Новый рекорд тюрем – в Грузии сидит 0,3% населения

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. В Грузии, согласно данным за январь 2026 года, насчитывалось около 11,2 тысячи заключенных, что является новым рекордом для грузинских тюрем, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". В 2011 году в местах заключения находились 24 114 человек, но после смены власти в Грузии и амнистии в 2012 году число заключенных сократилось до 9 093, и после пика в 10 372 человека в 2014 году не превышало отметки в 9,8 тысячи до середины 2024 года. К началу 2025 года число заключенных опустилось до средней отметки в 9,5 тысячи человек. В январе 2026 года число заключенных в тюрьмах составило 0,3% от общей численности населения. Из 11,2 тысячи заключенных 1,6 тысячи – иностранцы. При этом число иностранных граждан в грузинских тюрьмах за год выросло на 45%. Основную часть заключенных составляют мужчины; также в грузинских тюрьмах в сентябре 2025 года находилось 518 женщин, из них 159 – иностранок. Средний возраст заключенных – 30-50 лет. Кроме того, в тюрьмах страны содержится 128 несовершеннолетних и 81 лицо старше 70 лет. Из общего числа заключенных только около 2,6 тысячи ждут приговора, а остальные уже отбывают наказание. Заполненность тюрем В целом на январь 2026 года тюрьмы Грузии были заполнены на 89,6%. Обвиняемые размещены в восьми из 14 тюрем страны. Более половины из них ждали приговора в учреждении по исполнению наказаний №8 в Тбилиси. Что касается уже приговоренных, то более 40% осужденных отбывают наказание в двух тюрьмах в Рустави, еще 14,9% – в Тбилиси. Остальные заключенные размещены в других 11 тюрьмах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

