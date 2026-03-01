https://sputnik-georgia.ru/20260301/orban-uveren-v-proryv-neftyanoy-blokady-so-storony-kieva-297387706.html
Орбан уверен в прорыв нефтяной блокады со стороны Киева
Орбан уверен в прорыв нефтяной блокады со стороны Киева
Орбан назвал военным преступлением продолжающуюся блокировку Киевом нефтепровода "Дружба" на фоне ударов США и Израиля по Ирану 01.03.2026
ТБИЛИСИ, 1 мар – Sputnik. Венгрия не поддастся на шантаж и обязательно прорвет нефтяную блокаду, устроенную Украиной после блокировки нефтяного транзита из России по нефтепроводу "Дружба", заявил венгерский премьер Виктор Орбан.Орбан назвал военным преступлением продолжающуюся блокировку Киевом нефтепровода "Дружба" на фоне ударов США и Израиля по Ирану. Ситуация на Ближнем Востоке может вызвать резкий скачок цен на нефть, и действия Украины в таких условиях – "преступление вдвойне", убежден Орбан.Если из-за атак США и Израиля Тегеран перекроет Ормузский пролив, рынок лишится поставок не только из Ирана, но и из других арабских стран, что обрушит мировую экономику.За энергошантажом Киева, который заблокировал поставки российской нефти в Венгрию по "Дружбе", стоит Брюссель, убежден венгерский премьер.По его словам, в Брюсселе среди еврочиновников есть как наивные люди, так и очень хитрые, которые привыкли "плести сети и дергать за нити". В связи с чем 12 апреля, когда в Венгрии состоятся парламентские выборы, стране "предстоит сразиться в битве", считает Орбан."Нам предстоит сразиться в битве, где мы должны будем одновременно одержать победу над "Тисой" (оппозиционная партия в Венгрии – Sputnik), Зеленским и Урсулой фон дер Ляйен", – заявил Орбан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 1 мар – Sputnik. Венгрия не поддастся на шантаж и обязательно прорвет нефтяную блокаду, устроенную Украиной после блокировки нефтяного транзита из России по нефтепроводу "Дружба", заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
"Зеленский не должен смеяться последним. Зеленский не может шантажировать Венгрию. Венгрия отвергает требования Зеленского, и мы прорвем нефтяную блокаду, это очень твердое, серьезное обязательство", – заявил Орбан на предвыборном митинге в венгерском Эстергоме.
Орбан назвал военным преступлением продолжающуюся блокировку Киевом нефтепровода "Дружба" на фоне ударов США и Израиля по Ирану. Ситуация на Ближнем Востоке может вызвать резкий скачок цен на нефть, и действия Украины в таких условиях – "преступление вдвойне", убежден Орбан.
Если из-за атак США и Израиля Тегеран перекроет Ормузский пролив, рынок лишится поставок не только из Ирана, но и из других арабских стран, что обрушит мировую экономику.
За энергошантажом Киева, который заблокировал поставки российской нефти в Венгрию по "Дружбе", стоит Брюссель, убежден венгерский премьер.
"Я подозреваю, что за этим шантажом на самом деле скрывается хорошо продуманный замысел смести национальное венгерское правительство", – сказал Орбан.
По его словам, в Брюсселе среди еврочиновников есть как наивные люди, так и очень хитрые, которые привыкли "плести сети и дергать за нити". В связи с чем 12 апреля, когда в Венгрии состоятся парламентские выборы, стране "предстоит сразиться в битве", считает Орбан.
"Нам предстоит сразиться в битве, где мы должны будем одновременно одержать победу над "Тисой" (оппозиционная партия в Венгрии – Sputnik), Зеленским и Урсулой фон дер Ляйен", – заявил Орбан.