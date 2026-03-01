https://sputnik-georgia.ru/20260301/orban-uveren-v-proryv-neftyanoy-blokady-so-storony-kieva-297387706.html

Орбан уверен в прорыв нефтяной блокады со стороны Киева

Орбан уверен в прорыв нефтяной блокады со стороны Киева

Sputnik Грузия

Орбан назвал военным преступлением продолжающуюся блокировку Киевом нефтепровода "Дружба" на фоне ударов США и Израиля по Ирану 01.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-01T12:18+0400

2026-03-01T12:18+0400

2026-03-01T13:11+0400

в мире

политика

венгрия

киев

сша

виктор орбан

урсула фон дер ляйен

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/05/273665844_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_9a20644c82624b3cdc35db90095435ed.jpg

ТБИЛИСИ, 1 мар – Sputnik. Венгрия не поддастся на шантаж и обязательно прорвет нефтяную блокаду, устроенную Украиной после блокировки нефтяного транзита из России по нефтепроводу "Дружба", заявил венгерский премьер Виктор Орбан.Орбан назвал военным преступлением продолжающуюся блокировку Киевом нефтепровода "Дружба" на фоне ударов США и Израиля по Ирану. Ситуация на Ближнем Востоке может вызвать резкий скачок цен на нефть, и действия Украины в таких условиях – "преступление вдвойне", убежден Орбан.Если из-за атак США и Израиля Тегеран перекроет Ормузский пролив, рынок лишится поставок не только из Ирана, но и из других арабских стран, что обрушит мировую экономику.За энергошантажом Киева, который заблокировал поставки российской нефти в Венгрию по "Дружбе", стоит Брюссель, убежден венгерский премьер.По его словам, в Брюсселе среди еврочиновников есть как наивные люди, так и очень хитрые, которые привыкли "плести сети и дергать за нити". В связи с чем 12 апреля, когда в Венгрии состоятся парламентские выборы, стране "предстоит сразиться в битве", считает Орбан."Нам предстоит сразиться в битве, где мы должны будем одновременно одержать победу над "Тисой" (оппозиционная партия в Венгрии – Sputnik), Зеленским и Урсулой фон дер Ляйен", – заявил Орбан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

венгрия

киев

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, политика, венгрия, киев, сша, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, обострение ситуации вокруг украины