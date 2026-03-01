https://sputnik-georgia.ru/20260301/rezervnaya-sluzhba-v-gruzii-ot-saakashvili-do-nashikh-dney---video-297394349.html

Резервная служба в Грузии: от Саакашвили до наших дней – видео



Во времена президентства Михаила Саакашвили у него была идея призвать в резерв 100 тысяч человек. Бывший президент решил научить всех граждан до 40 лет...

Этот проект активно продвигался в 2006-2007 годах. Были созданы полевые лагеря для подготовки резервистов. Резервная служба была объявлена обязательной, граждан призывали пройти ее в течение двух недель.Однако август 2008 года показал неэффективность такой подготовки и малую пригодность большого числа резервистов к реальным боевым действиям. Поставить под ружье 100 тысяч резервистов не получилось. Идея оказалась нежизнеспособной, и в будущем от нее отказались.Сейчас упор сделан на профессиональный резерве, обязательная резервная служба для всех граждан отменена. Сокращен и срок обязательной военной службы – он составляет от шести месяцев до одного года.

