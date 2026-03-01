https://sputnik-georgia.ru/20260301/rezervnaya-sluzhba-v-gruzii-ot-saakashvili-do-nashikh-dney---video-297394349.html
Резервная служба в Грузии: от Саакашвили до наших дней – видео
Резервная служба в Грузии: от Саакашвили до наших дней – видео
Sputnik Грузия
Во времена президентства Михаила Саакашвили у него была идея призвать в резерв 100 тысяч человек. Бывший президент решил научить всех граждан до 40 лет... 01.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-01T21:51+0400
2026-03-01T21:51+0400
2026-03-01T22:03+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
михаил саакашвили
видеоклуб
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/01/297394179_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_d37132475c0f8272eb670aaf681a29ac.jpg
Этот проект активно продвигался в 2006-2007 годах. Были созданы полевые лагеря для подготовки резервистов. Резервная служба была объявлена обязательной, граждан призывали пройти ее в течение двух недель.Однако август 2008 года показал неэффективность такой подготовки и малую пригодность большого числа резервистов к реальным боевым действиям. Поставить под ружье 100 тысяч резервистов не получилось. Идея оказалась нежизнеспособной, и в будущем от нее отказались.Сейчас упор сделан на профессиональный резерве, обязательная резервная служба для всех граждан отменена. Сокращен и срок обязательной военной службы – он составляет от шести месяцев до одного года.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/01/297394179_135:0:1095:720_1920x0_80_0_0_c4dbf3adc417b6b204c6460c31066fe1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, михаил саакашвили, видеоклуб , видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, михаил саакашвили, видеоклуб , видео
Резервная служба в Грузии: от Саакашвили до наших дней – видео
21:51 01.03.2026 (обновлено: 22:03 01.03.2026)
Во времена президентства Михаила Саакашвили у него была идея призвать в резерв 100 тысяч человек. Бывший президент решил научить всех граждан до 40 лет владению оружием
Этот проект активно продвигался в 2006-2007 годах. Были созданы полевые лагеря для подготовки резервистов. Резервная служба была объявлена обязательной, граждан призывали пройти ее в течение двух недель.
Однако август 2008 года показал неэффективность такой подготовки и малую пригодность большого числа резервистов к реальным боевым действиям. Поставить под ружье 100 тысяч резервистов не получилось. Идея оказалась нежизнеспособной, и в будущем от нее отказались.
Сейчас упор сделан на профессиональный резерве, обязательная резервная служба для всех граждан отменена. Сокращен и срок обязательной военной службы – он составляет от шести месяцев до одного года.