Сколько человек получили права в Грузии в 2025 году? Статистика МВД

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Около 1,5 тысячи человек смогли сдать экзамен на вождение автомобиля и получить права в Грузии в 2025 году. Из 1 480 человек, ставших водителями за указанный период, 928 – граждане Грузии в возрасте от 16 лет. Самыми старшими обладателями прав на вождение автомобиля за девять месяцев 2025 года стала 75-летняя жительница Тбилиси и 76-летний житель Самегрело – Земо Сванети. Оба водителя сдали экзамен на права с первого раза. Помимо граждан Грузии, в стране права получили также граждане России, Украины, Турции, Германии, Ирака, Ирана, Греции, Узбекистана, Беларуси, Литвы, Азербайджана, Афганистана, Индии, Нидерландов, Канады, Иордании, Польши, Китая, США, Марокко, Бангладеш, Армении, Египта, Йемена, Ливана, Непала, Зимбабве, Мавритании, Судана, ЮАР, Казахстана, Израиля и Японии. Права, выданные в Грузии, признаются в Испании, Греции и Ирландии, что означает возможность обменять водительские права, выданные в Грузии, на права этих стран без экзаменов. В настоящее время идет обсуждение признания водительских прав в Италии. Права на вождение в Грузии выдаются с 16 лет, при этом в 16 лет можно получить права на управление мопедом, квадроциклом и трициклом. С 17 лет уже можно получить права на вождение мотоцикла с объемом двигателя менее 125 кубических сантиметров, легковым автомобилем без права перевозки пассажиров и работы в такси и трактором. Иностранные граждане с конца мая 2025 года могут получить права, лишь имея вид на жительство или справку о пребывании в стране более 185 дней. Исключение составляют только сотрудники дипведомств, которые должны предъявить копию аккредитационной карты. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

