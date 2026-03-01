Торнике Шенгелия вошел в топ-5 лучших баскетболистов квалификации ЧМ

https://sputnik-georgia.ru/20260301/tornike-shengeliya-voshel-v-top-5-luchshikh-basketbolistov-kvalifikatsii-chm-297389646.html

В матче против сборной Дании Шенгелия набрал 24 очка, сделал семь подборов и пять передач за 29 минут

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Капитан сборной Грузии Торнике Шенгелия был включен в пятерку лучших баскетболистов третьего раунда квалификации чемпионата мира по версии ФИБА. Сборная Грузии по баскетболу 27 февраля провела свой третий матч в отборочном этапе чемпионата мира. Команда под руководством Александра Джикича посетила Данию и одержала уверенную победу – 89:71. В матче против сборной Дании Шенгелия набрал 24 очка, сделал семь подборов и пять передач за 29 минут. Он 12 раз атаковал кольцо соперника и реализовал 7 бросков. Помимо Шенгелия, в число лучших ФИБА вошли Элвар Фридрикссон (Исландия), Джордан Ллойд (Польша), Диогу Бриту (Португалия) и Оливье Нкамуа (Финляндия). Следующий матч грузинской баскетбольной команды в рамках квалификации чемпионата мира состоится против Дании. Команда Александра Джикича примет соперника 2 марта в Тбилиси. Встреча начнется в 21:00.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

