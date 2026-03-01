Грузия
Торнике Шенгелия вошел в топ-5 лучших баскетболистов квалификации ЧМ
Торнике Шенгелия вошел в топ-5 лучших баскетболистов квалификации ЧМ
В матче против сборной Дании Шенгелия набрал 24 очка, сделал семь подборов и пять передач за 29 минут
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Капитан сборной Грузии Торнике Шенгелия был включен в пятерку лучших баскетболистов третьего раунда квалификации чемпионата мира по версии ФИБА. Сборная Грузии по баскетболу 27 февраля провела свой третий матч в отборочном этапе чемпионата мира. Команда под руководством Александра Джикича посетила Данию и одержала уверенную победу – 89:71. В матче против сборной Дании Шенгелия набрал 24 очка, сделал семь подборов и пять передач за 29 минут. Он 12 раз атаковал кольцо соперника и реализовал 7 бросков. Помимо Шенгелия, в число лучших ФИБА вошли Элвар Фридрикссон (Исландия), Джордан Ллойд (Польша), Диогу Бриту (Португалия) и Оливье Нкамуа (Финляндия). Следующий матч грузинской баскетбольной команды в рамках квалификации чемпионата мира состоится против Дании. Команда Александра Джикича примет соперника 2 марта в Тбилиси. Встреча начнется в 21:00.
Торнике Шенгелия вошел в топ-5 лучших баскетболистов квалификации ЧМ

13:24 01.03.2026 (обновлено: 13:39 01.03.2026)
© photo: Sputnik / Mikhail Serbin / Перейти в фотобанкБаскетбол. Евролига. Матч "Олимпия" - ЦСКА. Торнике Шенгелия
Баскетбол. Евролига. Матч Олимпия - ЦСКА. Торнике Шенгелия - Sputnik Грузия, 1920, 01.03.2026
© photo: Sputnik / Mikhail Serbin
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
В матче против сборной Дании Шенгелия набрал 24 очка, сделал семь подборов и пять передач за 29 минут
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Капитан сборной Грузии Торнике Шенгелия был включен в пятерку лучших баскетболистов третьего раунда квалификации чемпионата мира по версии ФИБА.
Сборная Грузии по баскетболу 27 февраля провела свой третий матч в отборочном этапе чемпионата мира. Команда под руководством Александра Джикича посетила Данию и одержала уверенную победу – 89:71.
В матче против сборной Дании Шенгелия набрал 24 очка, сделал семь подборов и пять передач за 29 минут. Он 12 раз атаковал кольцо соперника и реализовал 7 бросков.
Помимо Шенгелия, в число лучших ФИБА вошли Элвар Фридрикссон (Исландия), Джордан Ллойд (Польша), Диогу Бриту (Португалия) и Оливье Нкамуа (Финляндия).
Следующий матч грузинской баскетбольной команды в рамках квалификации чемпионата мира состоится против Дании. Команда Александра Джикича примет соперника 2 марта в Тбилиси. Встреча начнется в 21:00.
