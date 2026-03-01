https://sputnik-georgia.ru/20260301/verkhovnyy-lider-irana-ali-khamenei-ubit-v-rezultate-ataki-ssha-i-izrailya-297387209.html

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи убит в результате атаки США и Израиля

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи убит в результате атаки США и Израиля

Sputnik Грузия

01.03.2026

ТБИЛИСИ, 1 мар – Sputnik. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в своем офисе в субботу ранним утром, передает агентство Tasnim.Накануне США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивного удара" по Ирану. Позже президент США Дональд Трамп объявил о старте масштабной военной операции против Ирана.Хаменеи погиб на своем рабочем месте в результате ракетной атаки США и Израиля.Ранее сообщалось, что погибли родственники аятоллы: дочь, зять, внучка и невестка.В связи со смертью Хаменеи в Иране объявлен 40-дневный траур, а также семь выходных дней. В святилище Имама Резы в Мешхеде поднят черный флаг скорби и мести.Иран также подтвердил гибель секретаря совета обороны вице-адмирала Али Шамхани и командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР – элитные подразделения ВС) генерала Мохаммада Пакпура в результате атаки США и Израиля.В ответ на ракетные удары по своей территории Иран предпринял атаку по военным объектам США в регионе, а также по Израилю.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

