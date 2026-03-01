https://sputnik-georgia.ru/20260301/vklady-v-bankakh-gruzii-vyrosli-za-mesyats-297363684.html
Вклады в банках Грузии выросли за месяц
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Объем депозитов в банковском секторе Грузии на 1 февраля 2026 года составил 66,83 миллиарда лари, что на 116,73 миллиарда лари, или на 0,17%, меньше, чем в начале ноября 2025 года, говорится в материалах Национального банка Грузии.Согласно отчету, в январе 2026 года, по сравнению с предыдущим месяцем, срочные вклады выросли на 687,72 миллиона лари, или на 2,21%, а вклады до востребования снизились на 804,46 миллиона лари, или на 2,24%.По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 февраля 2026 года составил 52,62%, что на 0,35 процентного пункта больше по сравнению с данными на 1 декабря 2025 года.Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в январе 2026 года составила 7,19%, в том числе 9,07% – по депозитам в национальной валюте и 2,38% – в иностранной валюте.На конец января 2026 года в Грузии работало 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном фонде.Обменный курс лари к доллару составляет 2,7 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
